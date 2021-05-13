Beşiktaş ve Galatasaray arasında 600 milyon TL'lik dev final! Şampiyon olan takım pastayı alacak...

Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk için müthiş bir mücadele içine girecekler. Sivasspor'a kaybederek ümitlerini zora sokan Fenerbahçe ise rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında kazandıktan sonra Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip edecek.

Mustafa Cengiz daha önce şampiyon olurken Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç henüz şampiyonluk yaşayamadılar.