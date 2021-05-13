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Giriş Tarihi: 13.5.2021 11:08 Son Güncelleme: 13.5.2021 11:09

Başkanı 'dan açıklaması! 'Başarızlığı oradan kaynaklanıyor...'

DHA
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Sumudica açıklaması! 'Başarızlığı oradan kaynaklanıyor...'

Süper Lig'de küme düşme tehlikesi yaşamadan sezonu bitiren 'da başkan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 'nın sporcularla uyum sağlayamadığı için başarısız olduğunu vurgulayan Hasan Kartal, Rizespor'un hedefinin gelecek sezonlarda ilk 5 olacağını ifade etti.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Rizespor'un geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bülent Uygun ile sporcular arasında bir uyum yakalandığını ifade eden Hasan Kartal, Sumudica döneminde bu uyumun olmadığını belirtti.

"Sumudica sporcularla uyum sağlayamadı, başarısızlığı oradan kaynaklanıyor. O uyumu sağlasaydı o da başarılı olabilirdi. Bir şanssızlıktı, 7 maç onunla geçti ve çok büyük kayıplarla o dönemi kapattık. Ondan sonra Bülent hoca ile gayet güzel bir uyum yakaladık. Hem yönetim hem futbolcular hem de hoca güzel bir uyum sağlandı. Bu uyum çerçevesinde de gayet güzel bugüne kadar geldi. İnşallah bu son maçımızı da almak kaydıyla sezonu kapatacağız. Ligi 11 ya da 12'nci sırada kapatacağız."

'HEDEFİMİZİN YUKARILAR OLMASI GEREKİYOR'

Bizim hedefimiz bu değil, aslında çok daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Gönül bunu istiyor ama bir türlü de başaramıyoruz. Bu çalışmakla olur neticede çalışıyoruz. Altyapıyı yapmaya çalışıyoruz. Kulübü iyi bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Ekonomisine dikkat ediyoruz. Bir gün inşallah Rizespor ilk 5'e girer diye düşünüyorum.

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Sumudica açıklaması! 'Başarızlığı oradan kaynaklanıyor...'
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