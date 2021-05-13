Cenk ve Aboubakar PFDK’ya sevk edildi

TFF, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçının ardından, siyahbeyazlı kulübü ve futbolcular Cenk Tosun ile Aboubakar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yapılan açıklamada saha olayları, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Beşiktaş'ın disipline verildiği belirtildi. Cenk ise talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'lık oldu. Aboubakar da talimatlara aykırı hareket ile sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca yardımcı antrenör Ozan Köprülü ile Beşiktaş görevlileri Cengizhan Öksüz ve Berke Güler'in de disipline verildiği duyuruldu. Karagümrüklü Roco da sevk edilen diğer isim.