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Giriş Tarihi: 13.5.2021 12:39

'de seçim tarihi belli oldu! 'Çoğunluk aramaksızın...'

DHA
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! 'Çoğunluk aramaksızın...'

Sarı-lacivertli kulüp, olağan seçimli genel kurulun, ilk toplantısında çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimin çoğunluk sağlanamadığı taktirde 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."

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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! 'Çoğunluk aramaksızın...'
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