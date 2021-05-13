Florya’yı gaza getirdi rakiplerin kimyasını bozdu

Trabzonspor'la berabere kaldığı haftada Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşen Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve artık zirvenin ortağı. Şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan sarıkırmızılı takımın bu başarısında en büyük pay Fatih Terim'in... İşte perde arkasında yaşananların detayları:MUSTAFA CENGİZ'İN "Şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalılar" dediği futbolcularla 14 Nisan'da fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak, o tarihten beri tesise gitmedi. Seçim sürecinden takımının olumsuz etkilenmesini istemeyen Terim, Florya'nın kapılarını herkese kapadı ve oyuncularıyla baş başa kaldı.TRABZONSPOR maçından sonra "6'da 6 yaparsak ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyen İmparator, disiplinsiz davranan Feghouli'yi sildi ve son 5 haftada 1 dakika bile süre vermedi.BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını öngören Fatih Terim, saha içine konsantre olduğu bu dönemde kulübeden skor getiren hamlelerde bulundu. Mohamed Antalya ve Denizli'de, Emre Akbaba Konyaspor maçında, Arda Beşiktaş derbisinde oyuna girip kritik goller attı.BEŞİKTAŞ derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, ''Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor. Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde'' yorumlarını yapıyor.Eşi Aslıhan Doğan'ın Youtube kanalına konuk olan Arda Turan "Kimseyle tartışmam, ben çok iyi bir Galatasaraylıyım" dedi. Yıldız futbolcu, "Benim Galatasaray'a karşı zaafım var. Galatasaray ile ilgili şaka yapılmasını sevmem, iddiaya girmem. İnsan ailesi ve sevdikleri için iddiaya girmez" ifadelerini kullandı.AYTEMİZ Alanyaspor galibiyetinden bu yana prim verilmeyen sarı-kırmızılı takıma Yeni Malatyaspor maçı öncesi yönetimden müjdeli haber geldi. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, Galatasaray şampiyon olursa futbolculara 10 milyon TL ekstra prim ödeyecek. Cimbom'da sezon içinde Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine de 1 milyon TL verilmişti.derbisinde arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Falcao, Denizli'de oynayamadı. Kolombiyalı, Malatya maçında ise forma giymek istediğini teknik heyete bildirdi.SÜPER Lig'in son haftasında Yeni Malatya ile şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray, 6 ay sonra Florya'da özel kampa giriyor.futbolcular da Fatih Terim'in kamp kararını destekledi. Teknik heyet ve tüm oyuncular, bugün 18:00'de yapılacak idmandan sonra 2 gün boyunca Florya'da kalacak.