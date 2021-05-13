İrfan Can Kahveci’de 1. derece zorlanma

Fenerbahçe'ninSivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktığı maçta sakatlanarak 9. dakikada oyunu terk eden İrfan Can Kahveci'nin dün MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli futbolcunun, Kayserispor karşılaşmasında oynama durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.