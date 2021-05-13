Kutlamalar kapanmadan sonra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Cumartesi günü bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular, hem de Adanalılar bunu çok minimum ölçekte tuttular. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmadı. Oradaki yöneticiler ve idareciler çağrıda bulundular" dedi. "Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem emniyet müdürümüz hem de valimize düşüyor" diyen Soylu, "şeklinde konuştu.