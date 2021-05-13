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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Kutlamalar kapanmadan sonra

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kutlamalar kapanmadan sonra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Cumartesi günü bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular, hem de Adanalılar bunu çok minimum ölçekte tuttular. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmadı. Oradaki yöneticiler ve idareciler çağrıda bulundular" dedi. "Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem emniyet müdürümüz hem de valimize düşüyor" diyen Soylu, "Bu konuda tedbir alınmalı. Çünkü 3 takım da İstanbul'da. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir. Aynı şekilde ortak bir hareket kabiliyeti olur düşüncesi içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

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Kutlamalar kapanmadan sonra
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