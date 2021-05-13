Manchester derbisi İstanbul’a!

UEFA Süper Kupa finali Türkiye’ye verilirken, İngilizler’in yolu İstanbul’da kesişebilir. Karşılaşma 11 Ağustos’ta
SABAH SPOR, TFF ile UEFA arasındaki kıyasıya pazarlığı okuyucuları ile paylaşırken Avrupa medyası da detayları öğrendi… 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'den alan UEFA hem busezon 11 Ağustos'taki UEFA SüperKupa finalini hem de 2022-23 sezonunda,Türkiye Cumhuriyeti'ninkuruluşunun 100. yılında oynanacakŞampiyonlar Ligi finaliniİstanbul'a verdi. Devler Ligi'ni favori olan Manchester City, Villarreal- Manchester United UEFA Avrupa Ligi kupasını ise Kırmızı Şeytanlar'ın müzesine götürmesi halinde ağustos ayında Türkiye'de Manchester derbisi olacak. Bu arada UEFAresmi açıklamayı bugün yapacak.
SABAH SPOR YAZDI
Sabah'ın dün sayfalarına taşıdığı haber, Avrupa medyasında geniş yankı buldu...