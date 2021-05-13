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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Manchester derbisi İstanbul’a!

Manchester derbisi İstanbul’a!

finali ’ye verilirken, İngilizler’in yolu İstanbul’da kesişebilir. Karşılaşma 11 Ağustos’ta

SABAH SPOR, TFF ile UEFA arasındaki kıyasıya pazarlığı okuyucuları ile paylaşırken Avrupa medyası da detayları öğrendi… 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'den alan UEFA hem bu sezon 11 Ağustos'taki UEFA Süper Kupa finalini hem de 2022-23 sezonunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi. Devler Ligi'ni favori olan Manchester City, Villarreal- Manchester United UEFA Avrupa Ligi kupasını ise Kırmızı Şeytanlar'ın müzesine götürmesi halinde ağustos ayında Türkiye'de Manchester derbisi olacak. Bu arada UEFA resmi açıklamayı bugün yapacak.

SABAH SPOR YAZDI
Sabah'ın dün sayfalarına taşıdığı haber, Avrupa medyasında geniş yankı buldu...

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Manchester derbisi İstanbul’a!
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