Rıza Çalımbay: Pandemi olmasaydı şampiyon olurduk

"BENİM İÇİN HER GALİBİYET ÖNEMLİ"

Sezonun genel bir değerlendirmesini de yapan Çalımbay, "Benim için her galibiyet önemli. Önemli olan hastalıktan çıktıktan sonra ki maç benim için çok önemliydi. İlk lig maçım Konyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçtı. Bizim için çok kritik ve çok önemli maçtı. O maçı kazandık ve ondan sonra zaten güzel bir seriyi devam ettirdik. Ligin ikinci yarısına başlarken şanssız bir şekilde Alanya'da başladık. Çok değişik bir maç oynadık, havadan, yağmurdan dolayı maç 2 gün sürdü. Değişik bir maç yaşadık ama herkesin farklı düşündüğü veya herkesin kötü şekilde düşündüğü gibi olmadı ve ondan sonra da çıkışımız başladı. Hakikaten burada herkesin çok büyük katkısı oldu. Eğer pandemi olmasaydı geçen sezon kesinlikle biz ligi ya ikinci ya şampiyon bitirirdik. Çünkü namağlup gidiyorduk, hiçbir sıkıntımız yoktu. Ama dünyadaki bütün takımların, bütün insanların yaşadığı sıkıntıları yaşadık. Ondan sonra geriye bir düşüşümüz oldu. Bu sezona başladığımızda da Avrupa Kupaları vardı ve ona göre hareket ettik. Orada hem çok sakat verdik, hem de pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadık. Kadro dahi çıkaramadığımız günler oldu. Hiçbir zaman pes etmedik ve buraya kadar da getirdik" ifadelerini kullandı.