Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadyumu'ndan Dragao'ya alındı! Ceferin'den İstanbul açıklaması

CEFERİN: 'İSTANBUL'DA OLMAYI UMUT EDİYORUZ'

TFF ve Türk yetkililer her zaman UEFA ile ortak çalıştı. Daha önce de büyük etkinliklere başarıyla ev sahipliği yaptılar. Yakın zamanda Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul'da olmayı umut ediyoruz.