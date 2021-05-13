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Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:58 Son Güncelleme: 13.5.2021 14:09

finali Olimpiyat Stadyumu'ndan Dragao'ya alındı! Ceferin'den açıklaması

Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadyumu'ndan Dragao'ya alındı! Ceferin'den İstanbul açıklaması

İngiliz devleri ile arasında oynanacak finali Türkiye'den alındı. 'nda oynanması planlanan Manchester City - Chelsea müsabakasının Portekiz'de oynanacağı açıklandı. UEFA Başkanı , gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve bazı organizasyonlarda 'da olmayı hedeflediklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi eleyen Manchester City ile Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde karşılaşacak. Daha önce bu finalin 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklanmıştı. UEFA Başkanı Ceferin az önce resmi bir açıklama yaparak İstanbul'daki finalin Portekiz'e alındığını duyurdu. Buna göre final Porto'nun stadyumu olan Estadio Dragao'da yapılacak.

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UEFA Başkanı Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk yetkililerin UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladığını gelecekta İstanbul'da önemli organizasyonlar olacağını belirtti.

CEFERİN: 'İSTANBUL'DA OLMAYI UMUT EDİYORUZ'

TFF ve Türk yetkililer her zaman UEFA ile ortak çalıştı. Daha önce de büyük etkinliklere başarıyla ev sahipliği yaptılar. Yakın zamanda Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul'da olmayı umut ediyoruz.

Ceferin ayrıca kısa sürede böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmayı kabul ettikleri için Portekiz hükümetine de teşekkürlerini iletti.

UEFA, her iki takımdan 6 bin toplamda 12 bin kişinin Şampiyonlar Ligi finalini stadyumda izleyebileceğini açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadyumu'ndan Dragao'ya alındı! Ceferin'den İstanbul açıklaması
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