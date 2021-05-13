Şampiyonluğa inanmayan tesislere de İzmir’e de gelmesin

Siyahbeyazlılar, G.Saray'ın ardından Fatih Karagümrük'e de yenilerek zirve yarışındaki rakiplerine karşı olan büyük üstünlüğünü kaybetti ve sadece +2 averajla liderliğini sürdürdü. Önceki akşam karşılaşmanın bitiminde futbolcular ve teknik ekibin yüzünden düşen bin parçaydı.Deneyimli hoca, yardımcılarının ve takımın bulunduğu maç sonu toplantısında futbolcularına verdiği mesajda, "Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Artık bahanemiz yok.Şampiyonluğa inanmayan tesise de İzmir'e de gelmesin" sözlerini sarf etti. Oyuncularına Karagümrük mücadelesinin ardından sıcağı sıcağına uyarılarını yapan Sergen Yalçın'ın özellikle 1-1'den sonra rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte ortaya konulan futboldan rahatsız olduğu belirtildi.ŞAMPIYONLUK yarışında son haftaya büyük sıkıntı içeide giren Beşiktaş için kâbus gibi günler, kazanılan B.B Erzurum maçıyla birlikte başladı. O günden bu yana 7 karşılaşmaya çıkan Kartal; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, Erzurum maçında Cenk Tosun'u sakatlığa kurban verirken ertesi hafta Oğuzhan Özyakup'tan oldu. Kartal, bir büyük şok da Aboubakar'ın bir kez daha sakatlanması ile yaşadı. Ancak şanssızlıkların ardı arkası kesilmedi, üst üste gelen sakatlıklar Beşiktaş'ın belini büktü.GÖZTEPE'NİN 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı, üst üste hem Süper Lig'deki sezonun final haftasında şampiyonu belirleyecek en önemli 90 dakikalardan birine hem de kupa finaline ev sahipliği yapacak. Statta 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Göztepe-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Siyah-beyazlıların şampiyon olması için Göz-Göz'ü yenmesi ve aynı saatte G.Saray'ın Yeni Malatya'yı farklı mağlup etmemesi gerekiyor. İki takımın da kazanması halinde Cimbom'un şampiyonluğu için de rakibinden yemeden 3 gol daha fazla atması şart.BEŞIKTAŞ, Göztepe ile oynayacağı lig maçından üç gün sonra aynı statta Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkacak. 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı A Spor yayınlayacak. Kartal, 10 yıllık kupa hasretine son vermeyi hedeflerken Antalyaspor ilk kez finalde mücadele edecek. Karşılaşmaya tribün kapasitesinin 3'te 1'i oranında taraftar alınacak. Böylece Türkiye'de 1.5 yıl aradan sonra ilk kez seyircili maç oynanacak.