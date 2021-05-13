Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den olay Karagümrük ve Yeni Malatyaspor sözleri! Yusuf Günay'a sert cevap

YUSUF GÜNAY'A CEVAP: BU İŞ ONA MI DÜŞTÜ?

Ahmet Nur Çebi, Galatsaray yöneticisi Yusuf Günay'ın "Dün akşam Vodafone Arena'da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir" şeklinde attığı tweete de şu cevabı verdi:

"Bu iş ona mı düştü. Yusuf Günay boş gezenin boş kalfası, bu işler sana mı düştü?"