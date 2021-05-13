Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den olay Karagümrük ve Yeni Malatyaspor sözleri! Yusuf Günay'a sert cevap

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum. Karagümrük maçında Necip'e yapılan hareket net kırmızı kart. Hakemler şimdiye kadar tüm takdir haklarını bizim aleyhimize kullandı" dedi.
"KARAGÜMRÜKLÜ OYUNCULAR NEYİ KUTLADILAR?"
Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi? Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı" ifadelerini kullandı.
"MALATYASPOIR AVERAJ TAKIMI OLARAK ANILMAK İSTEMEZ"
Beşiktaş Başkanı, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Malatya şehri merttir, delikanlıdır. Malatyaspor'u averaj takımı olarak göstenler var bunu kabul etmiyorum. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemez. Ellerinden geleni yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
YUSUF GÜNAY'A CEVAP: BU İŞ ONA MI DÜŞTÜ?
Ahmet Nur Çebi, Galatsaray yöneticisi Yusuf Günay'ın "Dün akşam Vodafone Arena'da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir" şeklinde attığı tweete de şu cevabı verdi:
"Bu iş ona mı düştü. Yusuf Günay boş gezenin boş kalfası, bu işler sana mı düştü?"