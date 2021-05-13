Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim faktörü! İşte başarının arka planında yaşananlar...

'G.SARAY'A KARŞI ZAAFIM VAR'

Eşi Aslıhan Doğan'ın Youtube kanalına konuk olan Arda Turan "Kimseyle tartışmam, ben çok iyi bir Galatasaraylıyım" dedi. Yıldız futbolcu, "Benim Galatasaray'a karşı zaafım var. Galatasaray ile ilgili şaka yapılmasını sevmem, iddiaya girmem. İnsan ailesi ve sevdikleri için iddiaya girmez" ifadelerini kullandı.