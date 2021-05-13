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Giriş Tarihi: 13.5.2021 07:00

Son dakika: 'da faktörü! İşte başarının arka planında yaşananlar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim faktörü! İşte başarının arka planında yaşananlar...

Son dakika haberi... 'in 41. haftasında ve 'nin maçlarını kaybetmesiyle birlikte son haftaya liderle puanlarını eşitleyerek giren , şampiyonluk umutlarını tazeledi. Ligde son haftalara girilirken tesislerin kapılarını kapatıp takımın seçim sürecinden olumsuz etkilenmesini engelleyen tecrübeli çalıştırıcı, doğru hamlelerle kulübeden büyük katkı aldı.

Süper Lig'in son haftasına Beşiktaşla puanını eşitleyerek giren Galatasaray, son 2 hafta içerisinde alınan sonuçlarla birlikte şampiyonluk için iddiasını sürdürdü. 40. haftaya kadar lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılar, 40. hafta maçında oynanan derbide rakibini 3-1 mağlup etti. 41. hafta ise Galatasaray'ın zirveye ortak olduğu hafta oldu.

Şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan sarı-kırmızılı takımın bu başarısında en büyük pay Fatih Terim'in...

İşte perde arkasında yaşananların detayları:

1- Mustafa Cengiz'in "Şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalılar" dediği futbolcularla 14 Nisan'da fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak, o tarihten beri tesise gitmedi. Seçim sürecinden takımının olumsuz etkilenmesini istemeyen Terim, Florya'nın kapılarını herkese kapadı ve oyuncularıyla baş başa kaldı.

2- Trabzonspor maçından sonra "6'da 6 yaparsak ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyen İmparator, disiplinsiz davranan Feghouli'yi sildi ve son 5 haftada 1 dakika bile süre vermedi.

3- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını öngören Fatih Terim, saha içine konsantre olduğu bu dönemde kulübeden skor getiren hamlelerde bulundu. Mohamed Antalya ve Denizli'de, Emre Akbaba Konyaspor maçında, Arda Beşiktaş derbisinde oyuna girip kritik goller attı.

4- Beşiktaş derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, ''Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor. Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde'' yorumlarını yapıyor.

'G.SARAY'A KARŞI ZAAFIM VAR'

Eşi Aslıhan Doğan'ın Youtube kanalına konuk olan Arda Turan "Kimseyle tartışmam, ben çok iyi bir Galatasaraylıyım" dedi. Yıldız futbolcu, "Benim Galatasaray'a karşı zaafım var. Galatasaray ile ilgili şaka yapılmasını sevmem, iddiaya girmem. İnsan ailesi ve sevdikleri için iddiaya girmez" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON TL PRİM

Aytemiz Alanyaspor galibiyetinden bu yana prim verilmeyen sarı-kırmızılı takıma Yeni Malatyaspor maçı öncesi yönetimden müjdeli haber geldi. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, Galatasaray şampiyon olursa futbolculara 10 milyon TL ekstra prim ödeyecek. Cimbom'da sezon içinde Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine de 1 milyon TL verilmişti.

FALCAO FORMA İSTİYOR

Beşiktaş derbisinde arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Falcao, Denizli'de oynayamadı. Kolombiyalı, Malatya maçında ise forma giymek istediğini teknik heyete bildirdi.

FLORYA'DA 6 AY SONRA KAMP

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatya ile şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray, 6 ay sonra Florya'da özel kampa giriyor. Kasım ayından bu yana İstanbul'da oynanan mücadeleler öncesinde geceyi tesis yerine evlerinde geçiren futbolcular da Fatih Terim'in kamp kararını destekledi. Teknik heyet ve tüm oyuncular, bugün 18:00'de yapılacak idmandan sonra 2 gün boyunca Florya'da kalacak. Bu süreçte tesislere misafir girişine izin verilmeyecek.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim faktörü! İşte başarının arka planında yaşananlar...
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