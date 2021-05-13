Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
Giriş Tarihi: 13.5.2021 21:14

Son dakika: ve 'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."

Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! Olduğundan fazlası gibi gösterildi...

Son dakika haberi... ’in son haftasına girilmişken, ve aynı puanda, ise rakiplerinden 2 puan geride 79 puanla 3. sırada yer aldı. İpi göğüsleyecek takımın ligin son haftasında belli olacağı Süper Lig’de, nefesler tutuldu. 41. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe büyük bir fırsatı teperken Beşiktaş, avantajını kaybetti. Haftanın kazananı ise Galatasaray oldu. A Spor’da konuşan , şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan takımların teknik direktörleri için flaş sözlerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'in 41. haftasında tüm nefesler tutuldu ve şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım beklendi. Ancak ortaya çıkan sonuçların ardında yarış son haftaya kaldı. Fenerbahçe, kendi evinde Sivasspor'a 2-1 yenilirken, Beşiktaş, Vodafone Park'ta Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışında iki takımın haftayı mağlubiyetle kapatması, deplasmanda Denizlispor'u 4-1'le geçen Galatasaray'a yaradı.

Sarı-kırmızılı ekip, aldığı galibiyetle lider Beşiktaşla arasındaki puan farkını eritti ve ligin son haftasına 81 puanla girerek şampiyonluğu son haftaya taşıdı. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın kaybettiği haftada, büyük bir fırsatı teperek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu elde etmesi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın son hafta maçlarında mağlup olması gerekiyor.

Ligin 42. ve sonuncu haftasında, Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise kendi evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe ise Kayserispor'a konuk olacak.

A Spor'da konuşan Hıncal Uluç, şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan takımların teknik direktörleri için flaş sözlerde bulundu.

İşte Hıncal Uluç'un o sözleri...

"ALTIN TEPSİYLE SUNULAN..."

Galatasaray, kendisine altın tepsiyle sunulan şampiyonluk imkanını geri çevirdi. Denizli maçında erken 2-0 öne geçmesine rağmen 'hovardaca' bir penaltı kullanılarak farkı arttırmayı kaçırdılar. Babel ilk penaltıyı golle sonuçlandırmışken neden diğer penaltıyı başka oyuncu atıyor?

"FATİH TERİM MUCİZESİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Ortada Fatih Terim mucizesi diye bir şey yok. Beşiktaş kazansaydı böyle bir şey diyecek miydiniz? Karagümrük'ün Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin Fatih Terim ile alakası yok.

"OLDUĞUNDAN FAZLASI GİBİ GÖSTERİLDİ"

Emre Belözoğlu, takımın başına geçtiği günden bugüne kadar medya tarafından şişirildi. Olduğundan fazlası gibi gösterildi. Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu, baskıyı yönetemediler.

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Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
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