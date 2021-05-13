Son dakika: Sivasspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! "Önemli bir santrfor..."

Süper Lig'in 41. haftasında Kadıköy'de Sivasspor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon ilk kez kaybetti. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 yenildiği haftayı 0 puanla kapatan Fenerbahçe, şampiyonluk için büyük bir şansı kaybetmiş oldu. Galatasaray'ın da kazanmasıyla birlikte haftayı 3. sırada kapatan Emre Belözoğlu ve öğrencilerinin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.
Son haftada Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın mağlup olması ve Fenerbahçe'nin de 3 puan alması, sarı-lacivertlilerin şampiyon olmasını sağlayacak. Bu sezonda şampiyonluktan oldukça uzaklaşan Fenerbahçe'de, Ali Koç yönetimi sorgulanmaya başladı.
SABAH Gazetesinin usta yazarları, Ali Gültiken, Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar, Fenerbahçe'de 3 yıllık Ali Koç yönetimini değerlendirdi. Gürcan Bilgiç, yazısında önemli bir transfer iddiasını ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...
ALİ GÜLTİKEN - "TEKNİK DİREKTÖR TECRÜBESİZLİĞİ..."
Bir işi aceleyle ve mutlaka başarma duygusuyla yapmak ancak oturmuş takımların başarabileceği şeyler. F.Bahçe'nin ise 3 yıldır böyle bir kadrosu hiç olmadı. Sezonun bitimi Fenerbahçe adına son 3 sezonun özeti gibiydi. Bir işi bir an önce, aceleyle veya mutlaka başarma duygusuyla yapmak ancak oturmuş takımların başarabileceği şeyler. F.Bahçe'nin 3 yıldır böyle bir kadrosu hiçbir zaman olmadı.
Hep gelenler veya gelecek olanlar üzerinden planlar oluşturuldu. Omurganız olmayınca üstüne yerleştirdiğiniz her şey tam potansiyeliyle verimli olamıyor. Bazı maçlar çok özel. Sivas da böyle bir karşılaşmaydı. Rakibe göre kadro seçmek, rakibe göre bir sistemle oynamak bu tür maçlarda çok önemli. Oyun ezberiniz yoksa bu tür durumlarda bunu tercih etmek gerekir. Ama teknik direktör tecrübesizliği ve bir takım mecburiyetler Sivas karşısında da yenilgiyi getirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL - "BU TABLO KABUL EDİLEMEZ"
Sarı-lacivertli ekipte transfer politikası yanlış yapıldı, teknik adam seçimi de hatalıydı. Bu kadar çok futbolcuyla bu kadar kötü bir performans kabul edilemez. Fenerbahçe'de sezon başında transfer politikası da yanlış yapıldı, teknik adam seçimi de hatalıydı. Bu kadar çok oyuncuyla bu kadar kötü bir performans kabul edilebilir gibi değil. Ben kazandığı karşılaşmalarda da F.Bahçe'yi eleştiriyordum.
Örneğin; bugünkü fizik gücüyle Mesut'un ilk 11'de başlaması, Emre Belözoğlu'nun çok fazla oyuncu değiştirerek maç sonlarını riske sokması... En son da çok büyük bir hata Ankaragücü maçında oldu. Osayi, Thiam, Cisse ve Valencia son bölümde bir arada oynadılar. Bu aslında Ankaragücü'ne 'Gel beni yen' demekti. Ama onlar cezayı kesemediler ve 90+6'da gol geldi ama çekirge Sivas maçında sıçramadı.
LEVENT TÜZEMEN - "ALİ KOÇ'A ADAY OLMA BASKISI..."
Ali Koç F.Bahçe başkanlığına yeniden aday olacak mı? Çünkü bu konuda 'olma' diye aileden baskı yapıldığı söyleniyor. Eğer Sayın Koç başkan olursa ilk adımı şampiyonluk yaşamış, kariyer olarak oyuncuların önünde olabilecek bir teknik adam getirerek atmalı.
F.Bahçe'nin flaş transferi eğer Mesut Özil ise hocası da Arsene Wenger olmalı. Tecrübe yaşamamış, oyuncular üstünde ağırlık kuramayacak isimlerden birini hoca olarak F.Bahçe'nin başına getirmek, o sezonun da kaybedilmesine neden olur.
GÜRCAN BİLGİÇ - "ÖNEMLİ BİR SANTRFOR İLE ANLAŞMAK ÜZERELER"
Ali Koç üç sezondur başta ve takım kupasız. Ama bundan önce Aziz Yıldırım ile geçilen 4 sezonda da kupa yok. "Altı maçta 16 puan alırsak şampiyonuz" demişti, haklı da çıktı. Kupadan bir maç uzaktaydılar. Türkiye'deki futbol iklimini, 'efendi' kalarak yenebileceğini düşündü ve hata etti. Şimdi dinamiklere daha hakim, en azından doğru bir futbol yönetimi oluşturdu.
Şimdi sıra kendi yönetimine, doğru isimleri almasında. Eksikleri tespit etti. Haziranda talipleri olan, satabileceği oyuncuları var. Önemli bir santrfor ile anlaşmak üzereler. Stoper de arıyorlar. Mesut'un etrafına doğru bir kadro kurup, istedikleri oyunu bulacaklar. Bu kez hakemleri de yenmek zorundalar.
AHMET ÇAKAR - "KOÇ 3 YILDIR BAŞARISIZ"
Ali Koç Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri. Parasıyla, uluslararası alandaki itibarıyla Fenerbahçe için biçilmiş kaftan bir başkan. Fakat, bir de madalyonun öbür yüzü var. 3 yıldır başarısız.
Takım iyi sonuçlar alamıyor, hoca değişiklikleri, başarısız transferlerle performansı kötü bir Ali Koç izliyoruz. Devam edip etmeyeceğini bilemiyorum ama Sayın Ali Koç, kendi şirketlerini kurumsal bir anlayışla yönetiyor. Ancak futbol ve özellikle Türkiye'deki futbol, kurumsal düzenle yönetilemez.
Başka manevi unsurlar devreye giriyor. Bazen savaşmalısın, bazen tek başına radikal kararlar alabilmelisin. Asıl problem şu; şayet Ali Koç başkanlığa devam edecekse Emre Belözoğlu kalacak mı? Zira Emre deneyimli bir futbolcuydu ama hocalık tecrübesi çok az. Diyelim ki Emre ile devam edilmiyor. O zaman ne olacak? Sonuç olarak kulüpte ciddi bir belirsizlik var.