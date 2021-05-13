Omurganız olmayınca üstüne yerleştirdiğiniz her şey tam potansiyeliyle verimli olamıyor. Bazı maçlar çok özel. Sivas da böyle bir karşılaşmaydı. Rakibe göre kadro seçmek, rakibe göre bir sistemle oynamak bu tür maçlarda çok önemli. Oyun ezberiniz yoksa bu tür durumlarda bunu tercih etmek gerekir. Ama teknik direktör tecrübesizliği ve bir takım mecburiyetler Sivas karşısında da yenilgiyi getirdi.