- Süper Lig'de inanılmaz şeyler oluyor. Kimsenin beklemediği şekilde Beşiktaş sahasında Karagümrük'e yenildi. Fenerbahçe de Sivas'a mağlup olarak adeta havlu attı. Galatasaray ise krizlerin içinden çıkıp şampiyonluk kupasının ucundan tuttu. Şimdi ne olacak? Cumartesi günü finalde ne bekliyorsunuz?
AHMET ÇAKAR: Türkiye lig tarihinin en heyecanlı son haftasına giriyoruz. F.Bahçe'nin işi mucizelere kaldı, hatta lig ikinciliği bile. Asıl gerilim, kimin şampiyon olacağı. Sadece 2 gol averaj farkıyla Beşiktaş önde. Anlamadığım bir şey var; tüm Beşiktaşlıların niye karalar bağladıkları...
Tamam, 7-8 puan farktan son haftaya eşit puanla girdiler. Önemli avantajlar zayi oldu ama Beşiktaş'ın kazandığından 3 fazla atarak kazanmak dünyada hiçbir lig için kolay değil. Sezon ortası birçok yazımda demiştim ki, 'Belki de sezon sonunda atılacak bir golün bile şampiyonu belirleyeceği bir tablo ortaya çıkabilir.'
Nitekim öyle oldu. Fakat asıl önemli olan zaten sosyal medya ile her sektörü trollenen Türkiye'de şimdi de teşvik pirimi, şike gibi söylentiler yayılacak. Allah korusun, örneğin; Malatyaspor ya da Göztepe kalecisinin yiyecekleri hatalı bir gol, o çocukları ömür boyu şaibe altında bırakacak ya da yapılacak bir manasız penaltıyla o defans oyuncusu ömür boyu lekelenecek.
ALİ GÜLTİKEN: İki haftada yaşananlara baktığımızda Beşiktaş adına karanlık, Galatasaray adına ümit veren bir görüntü var. Ama iki haftaya değil bugüne bakarsak Beşiktaş'ın lider olduğu, Göztepe maçını 1- 0 kazandığında rakibin en az 4 gol atması gereken bir tablo var.
Bu da hâlâ Beşiktaş'ın çok büyük avantajı olduğunu gösteriyor. Beşiktaş psikolojisini düzeltip şu andaki durumu doğru görmeli. Bütün sezonu başarıyla geçen bir takım olarak, her türlü zorluğa rağmen Beşiktaş'ın sezon finalini şampiyonlukla bitirebileceğini düşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Bu sene şampiyonluğu belirleyecek iki renk var; sarı ve kırmızı. G.Saray, Malatya ile; Beşiktaş, Göztepe ile; F.Bahçe de Kayserispor ile oynayacak. Bu rengin içindeki en şanslı takım G.Saray. Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybederek G.Saray'a şampiyonluğu altın tepside sundular.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın maç sonundaki ruh haline baktığımız zaman kırılganlık, psikolojik bir çöküş yaşadığını görüyoruz. Emre Belözoğlu da F.Bahçe çöküşünün baş sorumlusu olarak kendisini ön plana çıkardı. Fatih Terim'in tecrübesi ile oyuncularını Malatyaspor'u farklı yenmeleri için mükemmel motive edeceğine inanıyorum. Ayrıca tribünlerde ciddi seyirci olacaktır. Çünkü bütün kulüpler yasak dinlemeden tribünleri doldurdu.
GÜRCAN BİLGİÇ: Üç maç önce bu sorulara, "Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olmaz, Beşiktaş kaybeder!" dedim. İpler hâlâ Beşiktaş'ın elinde ama onu tutacak güçleri yok. Galatasaray derbisi büyük travma yarattı.
Sergen Yalçın, "Eksikleri bahane etmiyoruz" diyor ama iki maçı da olmayan oyuncular yüzünden kaybettiğini söylemeye çalışıyor. Mucize bu sezonun sıradan kelimesi aslında. Her üç maçta bir başka şeyler konuştuk, beklenmedik sonuçlara şahit olduk. "Şampiyon olmaması" için kurgulanmış bir ligde Fenerbahçe'yi yine penaltısını "es" geçerek, yarış dışı bıraktılar. Bugün mucize; Beşiktaş'ın şampiyon olmasıdır, Fenerbahçe'nin değil.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon boyunca Galatasaray'ın hiçbir zaman yarıştan tamamen kopmayacağını söyleyen tek yazar benim. Çünkü Fatih Terim'in matematiksel olarak kaybetmeden işi bırakmayan ve kriz yöneten bir deneyime sahip olduğunu çok iyi biliyorum.
İlk 3 sıradaki takımlara baktığımızda en iyi kadroya sahip ekip Galatasaray; ikinci ise Fenerbahçe. Beşiktaş'ın ise dar ve sınırlı bir kadrosu var. Ancak Beşiktaş'ın iki hafta evvel eline şampiyonluk şansı mutlak şekilde gelmişti. Derbi kaybedildi, olabilir. Ama her zaman teknik açıdan üstünde durduğum bir eleştirim var; Beşiktaş geride çok fazla geniş alanda yakalanıyor.
Bunun son örneği de can yakan Karagümrük maçı oldu. 10 kişilik rakipten bile kontratak golü yedi. Final gecesinde puanlar eşit olursa gol averajında Galatasaray'ın öne geçip şampiyon olma olasılığını düşük görüyorum ama Beşiktaş bu moralle Göztepe maçında ne yapar? İşte o soru işareti. Aslında Sergen Yalçın, Sivasspor'a dua etsin.. Eğer Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bitmişti. Şimdi en azından ciddi şansı var.
- Ali Koç'un başkanlığında üçüncü sezonda da F.Bahçe büyük şok yaşadı. Bundan sonra sarı-lacivertli takımda neler değişmeli?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de sezon başında transfer politikası da yanlış yapıldı, teknik adam seçimi de hatalıydı. Bu kadar çok oyuncuyla bu kadar kötü bir performans kabul edilebilir gibi değil. Ben kazandığı karşılaşmalarda da F.Bahçe'yi eleştiriyordum.
Örneğin; bugünkü fizik gücüyle Mesut'un ilk 11'de başlaması, Emre Belözoğlu'nun çok fazla oyuncu değiştirerek maç sonlarını riske sokması... En son da çok büyük bir hata Ankaragücü maçında oldu. Osayi, Thiam, Cisse ve Valencia son bölümde bir arada oynadılar. Bu aslında Ankaragücü'ne 'Gel beni yen' demekti. Ama onlar cezayı kesemediler ve 90+6'da gol geldi ama çekirge Sivas maçında sıçramadı.
ALİ GÜLTİKEN: Sezonun bitimi Fenerbahçe adına son 3 sezonun özeti gibiydi. Bir işi bir an önce, aceleyle veya mutlaka başarma duygusuyla yapmak ancak oturmuş takımların başarabileceği şeyler. F.Bahçe'nin 3 yıldır böyle bir kadrosu hiçbir zaman olmadı. Hep gelenler veya gelecek olanlar üzerinden planlar oluşturuldu.
Omurganız olmayınca üstüne yerleştirdiğiniz her şey tam potansiyeliyle verimli olamıyor. Bazı maçlar çok özel. Sivas da böyle bir karşılaşmaydı. Rakibe göre kadro seçmek, rakibe göre bir sistemle oynamak bu tür maçlarda çok önemli. Oyun ezberiniz yoksa bu tür durumlarda bunu tercih etmek gerekir. Ama teknik direktör tecrübesizliği ve bir takım mecburiyetler Sivas karşısında da yenilgiyi getirdi.
LEVENT TÜZEMEN: Ali Koç F.Bahçe başkanlığına yeniden aday olacak mı? Çünkü bu konuda 'olma' diye aileden baskı yapıldığı söyleniyor. Eğer Sayın Koç başkan olursa ilk adımı şampiyonluk yaşamış, kariyer olarak oyuncuların önünde olabilecek bir teknik adam getirerek atmalı.
Fenerbahçe'nin flaş transferi eğer Mesut Özil ise hocası da Arsene Wenger olmalı. Tecrübe yaşamamış, oyuncular üstünde ağırlık kuramayacak isimlerden birini hoca olarak F.Bahçe'nin başına getirmek, o sezonun da kaybedilmesine neden olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç üç sezondur başta ve takım kupasız. Ama bundan önce Aziz Yıldırım ile geçilen 4 sezonda da kupa yok. "Altı maçta 16 puan alırsak şampiyonuz" demişti, haklı da çıktı. Kupadan bir maç uzaktaydılar. Türkiye'deki futbol iklimini, 'efendi' kalarak yenebileceğini düşündü ve hata etti.
Şimdi dinamiklere daha hakim, en azından doğru bir futbol yönetimi oluşturdu. Şimdi sıra kendi yönetimine, doğru isimleri almasında. Eksikleri tespit etti. Haziranda talipleri olan, satabileceği oyuncuları var. Önemli bir santrfor ile anlaşmak üzereler. Stoper de arıyorlar. Mesut'un etrafına doğru bir kadro kurup, istedikleri oyunu bulacaklar. Bu kez hakemleri de yenmek zorundalar.
AHMET ÇAKAR: Ali Koç Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri. Parasıyla, uluslararası alandaki itibarıyla Fenerbahçe için biçilmiş kaftan bir başkan. Fakat, bir de madalyonun öbür yüzü var. 3 yıldır başarısız. Takım iyi sonuçlar alamıyor, hoca değişiklikleri, başarısız transferlerle performansı kötü bir Ali Koç izliyoruz.
Devam edip etmeyeceğini bilemiyorum ama Sayın Ali Koç, kendi şirketlerini kurumsal bir anlayışla yönetiyor. Ancak futbol ve özellikle Türkiye'deki futbol, kurumsal düzenle yönetilemez. Başka manevi unsurlar devreye giriyor. Bazen savaşmalısın, bazen tek başına radikal kararlar alabilmelisin.
Asıl problem şu; şayet Ali Koç başkanlığa devam edecekse Emre Belözoğlu kalacak mı? Zira Emre deneyimli bir futbolcuydu ama hocalık tecrübesi çok az. Diyelim ki Emre ile devam edilmiyor. O zaman ne olacak? Sonuç olarak kulüpte ciddi bir belirsizlik var.