Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2021 UEFA Süper Kupa ve 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
Giriş Tarihi: 14.5.2021 10:33 Son Güncelleme: 14.5.2021 10:36

2021 Süper Kupa ve İstanbul'da oynanacak

AA
2021 UEFA Süper Kupa ve 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, finaline ev sahipliği yapacak. Ayrıca Ağustos ayında oynanacak olan maçı da İstanbul'da olacak.

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı. İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Son dakika | Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
SON DAKİKA | 13 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Son dakika haberler: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
2021 UEFA Süper Kupa ve 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA