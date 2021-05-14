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Giriş Tarihi: 14.5.2021 09:55 Son Güncelleme: 14.5.2021 09:56

fedakarlığa hazır! 'Kolum kopsa da oynarım'

Adem Ljajic fedakarlığa hazır! 'Kolum kopsa da oynarım'

Süper Lig'in 41. haftasında , sahasında Fatih 'e 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Siyah-beyazlılar bu zorlu maçta 3 puanın yanı sıra 'i de kaybetti. Karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Sırp yıldızın omzunun çıktığı ve sağlık ekipleri tarafından yerine oturtulduğu ifade edildi. Deneyimli orta sahanın ağrılarına rağmen müsabakasında forma giymek istediği belirtiliyor.

Süper Lig'in 42. haftasında lider Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ile aynı puanda olan (81) siyah-beyazlılar, kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Salı günü oynanan ve 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük mücadelesinde sakatlanan Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Karagümrük maçının ilk yarısında Biglia ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan Adem Ljajic, sezonun finalinde sahne almak istiyor.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi.

Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "Ben her türlü fedakârlığa hazırım. Kolum kopsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Deneyimli 10 numarayla ilgili son karar karşılaşma günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

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Adem Ljajic fedakarlığa hazır! 'Kolum kopsa da oynarım'
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