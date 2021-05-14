Adem Ljajic fedakarlığa hazır! 'Kolum kopsa da oynarım'

Süper Lig'in 42. haftasında lider Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ile aynı puanda olan (81) siyah-beyazlılar, kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Salı günü oynanan ve 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük mücadelesinde sakatlanan Ljajic'in durumu belirsizliğini koruyor.
Karagümrük maçının ilk yarısında Biglia ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan Adem Ljajic, sezonun finalinde sahne almak istiyor.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi.
Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "Ben her türlü fedakârlığa hazırım. Kolum kopsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
Deneyimli 10 numarayla ilgili son karar karşılaşma günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.