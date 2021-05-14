Barış el yaktı

Trabzonspor'un kadro derinliği sağlamak için renklerine bağlamak istediğiveiçin pazarlıklar başladı. Ancak sol açık Barış Alper için kulübü Keçiörengücü'nün istediği 3 milyon Euro bordo-mavilileri şaşırttı. Bu oyuncu için 5 milyon TL'yi gözden çıkaran Trabzonspor'un, Beşiktaş ve G.Saray'ın da devreye girmesi üzerine yeni bir teklif hazırlayacağı ancak istenen rakama çıkmayacağı belirtildi.Bursa'daki performansı ile adından söz ettiren Emirhan Aydoğan için de yeşilbeyazlı kulüpteki kongre sürecinin sonuçlanması bekleniyor.Trabzonspor'un forvet transferinde listesinde ilk sırada yer alan Andreas Cornelius için Parma kulübüne yapılan resmi teklife geri dönüş geldi.Yönetim buna göre yeni bir teklif hazırlarken, oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda ise yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinin kesinlikle arttırılmayacağı belirtildi.