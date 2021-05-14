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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Barış el yaktı

Barış el yaktı

Bordo-mavililerin 5 milyon TL’yi gözden çıkardığı için Başkanı Sedat Tahiroğlu minimum 3 milyon Euro talep ettiklerini açıkladı

Trabzonspor'un kadro derinliği sağlamak için renklerine bağlamak istediği Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan için pazarlıklar başladı. Ancak sol açık Barış Alper için kulübü Keçiörengücü'nün istediği 3 milyon Euro bordo-mavilileri şaşırttı. Bu oyuncu için 5 milyon TL'yi gözden çıkaran Trabzonspor'un, Beşiktaş ve G.Saray'ın da devreye girmesi üzerine yeni bir teklif hazırlayacağı ancak istenen rakama çıkmayacağı belirtildi. Keçiören Başkanı Sedat Tahiroğlu ise 20 yaşındaki futbolcu için minimum bonservis beklentilerinin 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %25 pay olduğunu vurguladı. Bursa'daki performansı ile adından söz ettiren Emirhan Aydoğan için de yeşilbeyazlı kulüpteki kongre sürecinin sonuçlanması bekleniyor.

CORNELİUS'TA SINIR 1.5 MİLYON EURO
Trabzonspor'un forvet transferinde listesinde ilk sırada yer alan Andreas Cornelius için Parma kulübüne yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. İtalyan kulübü, bordo-mavililerin taksitler halinde ödemek istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin biraz daha yükseltilmesini istedi. Yönetim buna göre yeni bir teklif hazırlarken, oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda ise yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinin kesinlikle arttırılmayacağı belirtildi.

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