Barış el yaktı

Bordo-mavililerin 5 milyon TL’yi gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu minimum 3 milyon Euro talep ettiklerini açıkladı
Trabzonspor'un kadro derinliği sağlamak için renklerine bağlamak istediği Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan için pazarlıklar başladı. Ancak sol açık Barış Alper için kulübü Keçiörengücü'nün istediği 3 milyon Euro bordo-mavilileri şaşırttı. Bu oyuncu için 5 milyon TL'yi gözden çıkaran Trabzonspor'un, Beşiktaş ve G.Saray'ın da devreye girmesi üzerine yeni bir teklif hazırlayacağı ancak istenen rakama çıkmayacağı belirtildi. Keçiören Başkanı SedatTahiroğlu ise 20 yaşındaki futbolcuiçin minimum bonservisbeklentilerinin 3 milyon Eurove bir sonraki satıştan %25 payolduğunu vurguladı. Bursa'daki performansı ile adından söz ettiren Emirhan Aydoğan için de yeşilbeyazlı kulüpteki kongre sürecinin sonuçlanması bekleniyor.
CORNELİUS'TA SINIR 1.5 MİLYON EURO
Trabzonspor'un forvet transferinde listesinde ilk sırada yer alan Andreas Cornelius için Parma kulübüne yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. İtalyankulübü, bordo-mavililerin taksitler halindeödemek istediği 4 milyon Euro'lukbonservis bedelinin biraz daha yükseltilmesiniistedi. Yönetim buna göre yeni bir teklif hazırlarken, oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda ise yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinin kesinlikle arttırılmayacağı belirtildi.