Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan iddialı açıklamalar! İzmir her zaman bize uğurlu geldi şampiyon olacağız"

Süper Lig'de bu sezonun son maçında Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir'e gelen Beşiktaş Kulübünün asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı takım, konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, zor süreçlerden geçerek sezon sonuna kadar geldiklerini söyledi.

Sezonu şampiyonlukla süslemek istediklerini belirten Kocadağ, "İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Buradan mutlu dönmek istiyoruz. Sakat oyuncular da takımla beraber olmak istedi. Takım arkadaşlarına destek olacaklar. Takım halinde inşallah burada şampiyon olacağız." dedi.