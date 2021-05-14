Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan iddialı açıklamalar! İzmir her zaman bize uğurlu geldi şampiyon olacağız"
Giriş Tarihi: 14.5.2021 18:17 Son Güncelleme: 14.5.2021 18:36

Beşiktaş Asbaşkanı 'dan iddialı açıklamalar! İzmir her zaman bize uğurlu geldi şampiyon olacağız"

AA
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan iddialı açıklamalar! İzmir her zaman bize uğurlu geldi şampiyon olacağız

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk maçında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş İzmir'e gitti. Havalimanında konuşan Beşiktaş Asbaşkanı , "İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Buradan mutlu dönmek istiyoruz. Sakat oyuncular da takımla beraber olmak istedi. Takım arkadaşlarına destek olacaklar. Takım halinde inşallah burada şampiyon olacağız." dedi.

Süper Lig'de bu sezonun son maçında Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir'e gelen Beşiktaş Kulübünün asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı takım, konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, zor süreçlerden geçerek sezon sonuna kadar geldiklerini söyledi.

Sezonu şampiyonlukla süslemek istediklerini belirten Kocadağ, "İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Buradan mutlu dönmek istiyoruz. Sakat oyuncular da takımla beraber olmak istedi. Takım arkadaşlarına destek olacaklar. Takım halinde inşallah burada şampiyon olacağız." dedi.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar da moral desteği için kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre"

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında yarın saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçta alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

Öte yandan, Beşiktaş kafilesinin kaldığı otelin önüne gelen bir grup taraftar, marşlar söyleyerek futbolculara moral desteği verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Tam kapanma bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
Son dakika | Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Güzel oyuncu Pınar Altuğ o eleştirilere dobra dobra yanıt verdi! ‘Ben evlendim kime ne?7
Gram altın 500 lirayı aştı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında son dakika: Gizlilik ihlali!
Son dakika | Kanal İstanbul'da ilk köprü için tarih netleşiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan iddialı açıklamalar! İzmir her zaman bize uğurlu geldi şampiyon olacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA