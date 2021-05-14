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Giriş Tarihi: 14.5.2021 21:15

? 2021 Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri nedir?

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? 2021 Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri nedir?

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 42. ve son haftaya Beşiktaş ile Galatasaray 81 puanda lider olarak girdi. Bu noktada, takımların şampiyonluk olasılıkları da araştırılmaya başlandı. Siyah beyazlı taraftarlar, konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri için çeşitli olasılıklar bulunuyor. İşte, BJK Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusunun yanıtı

Süper Lig'de bir takım şampiyon olacak! 41. hafta alınan sonuçlarının ardından şampiyonluk yarışında her şey değişti. Beşiktaş ile Galatasaray, 42. son haftaya aynı puanla girdi. Her iki takımın da 81 puanı bulunurken şampiyonluk ihtimalleri de merak konusu oldu. Bu doğrultuda, siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş nasıl ve ne şekilde şampiyon olur sorusuna yanıt aramaya başladı. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri için birden çok olasılık bulunuyor. İşte, 2021 BJK Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusunun cevabı

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş'ın rakiplerden gelecek haberlere bakmadan şampiyon olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor.

Ancak Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa şampiyon Galatasaray olacak.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar da kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre

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Beşiktaş nasıl şampiyon olur? 2021 Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri nedir?
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