Devler Porto’ya 2 final İstanbul’a

Şampiyonlar Ligi finalini Portekiz’de oynatma kararı alan UEFA’dan Türkiye, çifte müjde aldı. SABAH Spor’un yazdığı gibi bu sezonki UEFA Süper Kupa finalinin yanı sıra 2023 Devler Ligi finali de İstanbul’da olacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili verdiği kararı resmiyete dökerken SABAHSpor'un 12 Mayıs'ta okuyucularına duyurduğu tarihi pazarlık da gerçekleşti. UEFA cephesi Devler Ligi finalini Türkiye'den Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'na taşırken, Türkiye de istediğini aldı. 11 Ağustos'ta,Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligişampiyonlarını karşı karşıya getirecek olan UEFA Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için anlaşmaya varılırken bir müjde de 2022-23 sezonu Devler Ligi finali için alındı. Bunagöre Türkiye Cumhuriyeti'nin100. kuruluş yıl dönümündeŞampiyonlar Ligi finali deTürkiye'de oynanacak. UEFA, İngiliz hükümetinin salgın nedeniyle Türkiye'ye seyahat yasağı olduğunu vurgularken, bu ülkedeki karantina muafiyeti nedeniyle maçın İngiltere'de oynanmasının ise mümkün olmadığı açıklandı.
UEFA: ANLAYIŞ İÇİN MİNNETTARIZ
Türkiye için iş birliği vurgusu yapan UEFA yönetim kurulu, "UEFA, devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterilen anlayış için oldukça minnettardır ve İstanbul içingelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır" dedi. UEFA Başkanı Ceferin ise "Yakıngelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve dahabirçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'deolmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.