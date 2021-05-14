Devler Porto’ya 2 final İstanbul’a

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili verdiği kararı resmiyete dökerken'un 12 Mayıs'ta okuyucularına duyurduğu tarihi pazarlık da gerçekleşti. UEFA cephesi Devler Ligi finalini Türkiye'den Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'na taşırken, Türkiye de istediğini aldı.olan UEFA Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için anlaşmaya varılırken bir müjde de 2022-23 sezonu Devler Ligi finali için alındı.UEFA, İngiliz hükümetinin salgın nedeniyle Türkiye'ye seyahat yasağı olduğunu vurgularken, bu ülkedeki karantina muafiyeti nedeniyle maçın İngiltere'de oynanmasının ise mümkün olmadığı açıklandı.Türkiye için iş birliği vurgusu yapan UEFA yönetim kurulu, "UEFA, devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterilen anlayış için oldukça minnettardır vededi. UEFA Başkanı Ceferin iseifadelerini kullandı.