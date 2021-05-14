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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Devler ’ya 2 final ’a

SUAT UMURHAN
Devler Porto’ya 2 final İstanbul’a

Şampiyonlar Ligi finalini ’de oynatma kararı alan UEFA’dan Türkiye, çifte müjde aldı. SABAH Spor’un yazdığı gibi bu sezonki UEFA Süper Kupa finalinin yanı sıra 2023 Devler Ligi finali de ’da olacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili verdiği kararı resmiyete dökerken SABAH Spor'un 12 Mayıs'ta okuyucularına duyurduğu tarihi pazarlık da gerçekleşti. UEFA cephesi Devler Ligi finalini Türkiye'den Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'na taşırken, Türkiye de istediğini aldı. 11 Ağustos'ta, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek olan UEFA Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için anlaşmaya varılırken bir müjde de 2022-23 sezonu Devler Ligi finali için alındı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Şampiyonlar Ligi finali de Türkiye'de oynanacak. UEFA, İngiliz hükümetinin salgın nedeniyle Türkiye'ye seyahat yasağı olduğunu vurgularken, bu ülkedeki karantina muafiyeti nedeniyle maçın İngiltere'de oynanmasının ise mümkün olmadığı açıklandı.

UEFA: ANLAYIŞ İÇİN MİNNETTARIZ
Türkiye için iş birliği vurgusu yapan UEFA yönetim kurulu, "UEFA, devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterilen anlayış için oldukça minnettardır ve İstanbul için gelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır" dedi. UEFA Başkanı Ceferin ise "Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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Devler Porto’ya 2 final İstanbul’a
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