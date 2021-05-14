EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

Şenol Güneş Milli Takım kampında son dakika açıklamalarda bulundu. EURO 2020 aday kadrosu, organizasyonun yaklaşması nedeniyle futbolseverle için merak konusu olmuştu. Günş, bugün düzenlediği basın toplantısında A Milli Takım aday kadrosu ve Milli Takıma çağrılan isimleri paylaştı. Peki, bu senenin takvimine göre, EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer alacak? Aşağıda, Şenol Güneş'in basın toplantısından öne çıkan başlıklar ve EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi yer alıyor.

Gelen son dakika haberine göre A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cuma sabahı online düzenlediği basın toplantısıyla Antalya kamp kadrosunu açıkladı. Euro 202 kadrosu 30 kişi olarak açıklanırken, Milli Takım aday kadrosu isim listesi de açıklandı. KEREM AKTÜRKOĞLU VE RIDVAN YILMAZ en çok konuşulan isimler arasında yerini. İşte, Şenol Güneş'in açıklamaları ve Euro 2020 Türkiye aday kadrosu isim listesi.

SON DAKİKA: MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANIYOR! ŞENOL GÜNEŞ CANLI YAYINDA...

'Olağanüstü koşullar devam ediyor. O nedenle toplantıyı online yapıyoruz. Tüm müslüman aleminin bayramını kutlarım. Bu ülke hepimizin, milli takım da ülkemizi temsil ediyor. Milli takım benim için her şeyden önemli. Başarımızın toplumsal bir rahatlama getireceğini biliyoruz.