Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?
Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:35

listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

Milli Takım kampında son dakika açıklamalarda bulundu. , organizasyonun yaklaşması nedeniyle futbolseverle için merak konusu olmuştu. Günş, bugün düzenlediği basın toplantısında aday kadrosu ve Milli Takıma çağrılan isimleri paylaştı. Peki, bu senenin takvimine göre, EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer alacak? Aşağıda, Şenol Güneş'in basın toplantısından öne çıkan başlıklar ve listesi yer alıyor.

Gelen son dakika haberine göre A Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Cuma sabahı online düzenlediği basın toplantısıyla Antalya kamp kadrosunu açıkladı. Euro 202 kadrosu 30 kişi olarak açıklanırken, Milli Takım aday kadrosu isim listesi de açıklandı. KEREM AKTÜRKOĞLU VE RIDVAN YILMAZ en çok konuşulan isimler arasında yerini. İşte, Şenol Güneş'in açıklamaları ve Euro 2020 Türkiye aday kadrosu isim listesi.

SON DAKİKA: MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANIYOR! ŞENOL GÜNEŞ CANLI YAYINDA...

'Olağanüstü koşullar devam ediyor. O nedenle toplantıyı online yapıyoruz. Tüm müslüman aleminin bayramını kutlarım. Bu ülke hepimizin, milli takım da ülkemizi temsil ediyor. Milli takım benim için her şeyden önemli. Başarımızın toplumsal bir rahatlama getireceğini biliyoruz.

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

Hedefimiz ve planımız belli biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Futbol ortak değerimiz tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız, hep birlikte bazı şeyleri düzelteceğiz.'

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

FUTBOL UMUT VERİR!

'Futbol olumsuzlukları ortadan kaldırmaz ama umut verir, gençlerin rüyalarına örnek olur. 2021'in ortalarındayız hala pandemi devam ediyor ama futbolun günlük başarılardan daha değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularım sorumluluklarını gösterdi. Geride kalan ligleri unutup büyük bir hedefe odaklanacağız. Ligde yaşananları geride bırakmalıyız.

EURO 2020 KADROSU 30 KİŞİ!

milli takımın kadrosunun 30 kişi olacağını açıkladı. Antalya kampı sonrasında kadro 26'ya inecek. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da ilk maçımıza çıkacağız.

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSUNDA ŞENOL GÜNEŞ'TEN KEREM AKTÜRKOĞLU VE RIDVAN YILMAZ SÜRPRİZİ!

MERT GÜNOK, UĞURCAN, ALTAY, GÖKHAN AKKAN, ZEKİ ÇELİK, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, MERİH, ÇAĞLAR, KAAN AYHAN, UMUT MERAŞ, RIDVAN, TAYLAN, OKAY, DORUKHAN, OZAN, MAHMUT TEKDEMİR, ORKUN, YUSUF, İRFAN CAN, HAKAN, CENGİN, HALİL AKBUNAR, ABDULKADİR ÖMÜR, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZ, ENES ÜNAL, HALİL DERVİŞOĞLU

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

'Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'daki son dönemdeki başarısıyla kadroya dahil ettik, geniş kadroya aldık göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu da hem kanat hem forvet olarak düşünüyoruz. Grupta şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Ancak İtalya'nın ev sahibi avantajıyla biraz daha önde görüyorum. Maça seyirci de alınacak, bu da önemli bir faktör.'

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

Cengiz Ünder oynamıyor ama iyi çalışıyor. Mert Günok oynamıyor ama bizim için önemli. O yüzden dedim ki hizmet eden de çağrılmayanlardan da yeniden çağırabiliriz.

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

Şu an elimizde en iyi olarak bu oyuncuları kullanabileceğimizi düşündüğümüz için bu kadroyu açıkladık.

EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?

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EURO 2020 Milli Takım aday kadrosu listesi: EURO 2020 ne zaman başlıyor, Milli Takım'da hangi oyuncular yer aldı?
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