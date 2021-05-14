Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş Başkanı Çebi'ye cevap geldi! 'Alınıp satılamayan sevinçler...'

Şampiyonluk yarışı heyecanı sürerken kulüpler arasındaki gerilim de devam ediyor. 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'ı deplasmanda Borini'nin golüyle yenen Karagümrük, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına cevap verdi. Bayramda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Nur Çebi, hem Karagümrük karşılaşması hem de Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili yorumlarda bulunmuştu.

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den olay Karagümrük ve Yeni Malatyaspor sözleri! Yusuf Günay'a sert cevap

'ALINIP SATILAMAYAN SEVİNÇLERİ ANLAMAK İÇİN...'

İşte Fatih Karagümrük'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama!

'Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez. İlim ve irfanla beslenmiş, hoşgörü ile şekillenmiş bir zihne sahip olmak gerekir.'