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Giriş Tarihi: 14.5.2021 13:46 Son Güncelleme: 14.5.2021 13:48

'ten Başkanı Çebi'ye cevap geldi! 'Alınıp satılamayan sevinçler...'

Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş Başkanı Çebi'ye cevap geldi! 'Alınıp satılamayan sevinçler...'

Son dakika haberi... Karagümrük'ün deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı , 'Karagümrük şampiyon mu oldu, küme de mi kaldı? Bu kadar sevinmelerinin nedenini ömrümün sonuna kadar araştıracağım.' sözlerini söylemişti. Karagümrük, sosyal medya üzerinden bu açıklamalara cevap verdi.

Şampiyonluk yarışı heyecanı sürerken kulüpler arasındaki gerilim de devam ediyor. 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'ı deplasmanda Borini'nin golüyle yenen Karagümrük, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına cevap verdi. Bayramda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Nur Çebi, hem Karagümrük karşılaşması hem de Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili yorumlarda bulunmuştu.

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'ALINIP SATILAMAYAN SEVİNÇLERİ ANLAMAK İÇİN...'

İşte Fatih Karagümrük'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama!

'Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez. İlim ve irfanla beslenmiş, hoşgörü ile şekillenmiş bir zihne sahip olmak gerekir.'

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Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş Başkanı Çebi'ye cevap geldi! 'Alınıp satılamayan sevinçler...'
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