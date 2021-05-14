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Giriş Tarihi: 14.5.2021 22:07 Son Güncelleme: 14.5.2021 22:07

? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri nedir?

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri nedir?

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 42. ve son haftaya Fenerbahçe, 79 puanla 3. sırada girdi. Bu noktada, takımların şampiyonluk olasılıkları da araştırılmaya başlandı. Sarı lacivertli taraftarlar, konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri için çeşitli olasılıklar bulunuyor. İşte, FB Fenerbahçe nasıl şampiyon olur sorusunun yanıtı

Süper Lig'de bir takım şampiyon olacak! 41. hafta alınan sonuçlarının ardından şampiyonluk yarışında her şey değişti. Beşiktaş ile Galatasaray, 42. son haftaya lider olarak girerken Fenerbahçe 3. sırada girdi. Her üç takımın da şampiyonluk ihtimalleri merak konusu oldu. Bu doğrultuda, sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe nasıl ve ne şekilde şampiyon olur sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri için birden çok olasılık bulunuyor. İşte, 2021 FB Fenerbahçe nasıl şampiyon olur sorusunun cevabı

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için son haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilip, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE, SEZONU KAYSERİ'DE NOKTALIYOR

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın durumlarına ise maç saatinde Emre Belözoğlu karar verecek.

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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri nedir?
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