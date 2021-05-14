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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:04 Son Güncelleme: 14.5.2021 15:07

son kez düdük çalacak! - maçıyla emekli oluyor

Fırat Aydınus son kez düdük çalacak! Göztepe-Beşiktaş maçıyla emekli oluyor

, 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 42. hafta maçlarıyla sona erecek. 2020-2021 sezonunun şampiyonunun belli olacağı günde deneyimli hakem da son kez düdük çalacak. Lider 'ın İzmir'de 'ye konuk olacağı zorlu müsabaka, 47 yaşındaki Aydınus'un yönettiği son müsabaka olacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi kapanıyor. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'den biri mutlu sona ulaşacak. Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ardından Gençlerbirliği veya Kayserispor'dan biri de lige veda edecek son takım olacak.

Süper Lig kulüpleri dışında yarın (15 Mayıs) bir isim için daha son derece anlamlı olacak. Göztepe'nin lider Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakayı yönetecek olan Fırat Aydınus, kariyerinin son maçını yönetecek.

47 yaşındaki Aydınus, İzmir'de son kez düdük çalacak ve emekli olacak.

25 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelen Aydınus, 1996 yılında ise hakemliğe adım attı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da birçok maç yöneten tecrübeli hakem, bir dönem FIFA kokartı da takmıştı.

Öte yandan Aydınus, 2015-2016 sezonu öncesinde TFF'nin ilk kez profesyonel sözleşme imzladığı hakemlerden biri olmuştu.

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Fırat Aydınus son kez düdük çalacak! Göztepe-Beşiktaş maçıyla emekli oluyor
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