Fırat Aydınus son kez düdük çalacak! Göztepe-Beşiktaş maçıyla emekli oluyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi kapanıyor. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'den biri mutlu sona ulaşacak. Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ardından Gençlerbirliği veya Kayserispor'dan biri de lige veda edecek son takım olacak.