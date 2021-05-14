Süper Lig'de bir takım şampiyonluğa ulaşacak. 41. hafta alınan sonuçlarının ardından şampiyonluk yarışında her şey kızıştı. Beşiktaş ile Galatasaray, 42. son haftaya aynı puanla girdi. Her iki takımın da 81 puanı bulunurken şampiyonluk ihtimalleri de merak konusu oldu. Bu noktada, sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray nasıl ve ne şekilde şampiyon olur sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri için birden çok olasılık bulunuyor. İşte, 2021 Galatasaray nasıl şampiyon olur sorusunun cevabı