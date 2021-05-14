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Giriş Tarihi: 14.5.2021

'de büyük isyan!

İngiltere'de büyük isyan!
İngiltere'de Manchester United taraftarları bir kez daha ayaklandı. 2 Mayıs'ta oynanması gereken ancak protestolar nedeniyle ertelenen M.United-Liverpool maçı öncesi ManU taraftarları, Old Trafford'a giden Liverpool takım otobüsünün önünü kesip otobüsün lastiklerini patlattı. Binlerce taraftar, stadın çevresinde meşale yaktı ve açtıkları pankartlarla Glazer ailesine, kulübü bırakmaları için çağrıda bulundu. Liverpool kafilesi, başka bir otobüsle stada ulaştırıldı. Mücadeleyi Liverpool, 4-2 kazandı.

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İngiltere'de büyük isyan!
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