Malatya ‘averaj takımı’ yükünü taşımak istemez

Ligin son haftası için geri sayım sürerken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşanan gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.diyen Çebi, sözlerine şöyle devam etti: "Malatya, Anadolu'nun mert karakteridir. Hiçbir şekildeolarak adlandırılacağına inanmıyorum. Malatya şehri, yıllar boyu bunun yükünü taşımak istemez. Galatasaray karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına hiçbir şüphem yok.""İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum.Karagümrük'ün Beşiktaş ile oynadığı maçın ardından yaşanan olaylar sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın yaptığıaçıklamasıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sezon bitiminde kupayı almaya yakın herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor. Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor.ifadelerini kullandı.Karagümrük'ün iyi oynayarak Beşiktaş'ı yendiğini vurgulayan Başkan Çebi, rakibin yaşadığı sevinci ise anlamlandıramadığını söyledi. Soyunma odasında yaşananların bir kutlamayı gösterdiğini vurgulayan Kartal'ın başkanı,Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi çok doğal. Ama kutlama nedenini bilmiyorum.şeklinde konuştu.Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'e iki kupayı da almaya gidiyoruz. 1 maç sonunda şampiyon olacağız. Ben buraya takıma ve hocaya moral vermeye geliyorum ama onlar bana moral veriyor. Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun; hocamızın morali çok iyi. Şampiyonluğa her zamankinden daha fazla prim ödeyeceğiz. Ben sezon başında konuşulanlara bakılınca şimdiki durum nedeniyle futbolcularıma ve Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum. Geçmişte de bize çok haksızlık yapıldı. Gereken cevabı biz sahada vereceğiz."Hakem kararlarıyla ilgili yorum yapan Çebi, "Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur biziz. G.Saray maçında hakemin verdiği bir karar var hocamız da 'Süpermen nasıl gördü?' diyor. Atiba, yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip'e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş'ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları kârlı çıktı. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. 'Hakemdir, insandır' yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğiniz alındığı zaman 'Hatadır' diyor musunuz?" açıklamasını yaptı.Sezonun son bölümünde sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, bugün İzmir'e gidecek. Aynı statta yarın ligde Göztepe, Salı günü de Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda maç kadrosuna dahil olmayan futbolcular da İzmir'e götürülecek ve hep birlikte kampa girilecek.Karagümrük maçının ilk yarısında Biglia ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan Adem Ljajic, sezonun finalinde sahne almak istiyor. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi. Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "dediği öğrenildi. Deneyimli 10 numarayla ilgili son karar karşılaşma günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.