Malatya ‘averaj takımı’ yükünü taşımak istemez

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonu belirleyecek son hafta maçları öncesi bomba açıklamalar geldi: "Galatasaray karşısında Yeni Malatyaspor'un elinden gelenin en iyisini yapacağına dair şüphem yok. Malatya, Anadolu'nun mert karakteridir" "İzmir'e iki kupayı da kazanmaya gidiyoruz. Çünkü bunu hak ettik. Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun; teknik direktörümüzün morali çok iyi"
Ligin son haftası için geri sayım sürerken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşanan gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. "Her ne hikmetse liginbitiminedoğru süreklihoş olmayanşeyler konuşuluyor" diyen Çebi, sözlerine şöyle devam etti: "Malatya, Anadolu'nun mert karakteridir. Hiçbir şekilde 'Averajtakımı' olarak adlandırılacağına inanmıyorum. Malatya şehri, yıllar boyu bunun yükünü taşımak istemez. Galatasaray karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına hiçbir şüphem yok."
GÖZTEPE, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ CAMİALARINDAN BİRİSİDİR
"İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum. Göztepe, Türkiye'nin enönemli camialarından biridir.Kimsenin aklında şüphe kalmayacakşekilde mücadeleedeceklerine inanıyorum."
BOŞ GEZENİN BOŞ KALFASI!
Karagümrük'ün Beşiktaş ile oynadığı maçın ardından yaşanan olaylar sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın yaptığı 'Takipçisi olacağız' açıklamasıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sezon bitiminde kupayı almaya yakın herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor. Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Boş gezeninboş kalfası. Sana yakıştı mı bunu takipetmek? Bu saatte kavganın yeri yok. Bu saatteişimiz maçı almak" ifadelerini kullandı.
ÖLENE KADAR PEŞİNDEYİZ!
Karagümrük'ün iyi oynayarak Beşiktaş'ı yendiğini vurgulayan Başkan Çebi, rakibin yaşadığı sevinci ise anlamlandıramadığını söyledi. Soyunma odasında yaşananların bir kutlamayı gösterdiğini vurgulayan Kartal'ın başkanı, "Düşmemeyi mibaşardınız, şampiyon mu oldunuz?Neyi kutluyorsunuz? Bunumerak ediyorum ve merakımı gidermekiçin de ölene kadar işin takipçisiolacağım. Sorup soruşturacağız. Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi çok doğal. Ama kutlama nedenini bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum, zatenbilsem söylerim. Kendileri de bunuaçıklayabilirler" şeklinde konuştu.
ÇOK İYİ BİR PRİM VERECEĞİZ
Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'e iki kupayı da almaya gidiyoruz. 1 maç sonunda şampiyon olacağız. Ben buraya takıma ve hocaya moral vermeye geliyorum ama onlar bana moral veriyor. Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun; hocamızın morali çok iyi. Şampiyonluğa her zamankinden daha fazla prim ödeyeceğiz. Ben sezon başında konuşulanlara bakılınca şimdiki durum nedeniyle futbolcularıma ve Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum. Geçmişte de bize çok haksızlık yapıldı. Gereken cevabı biz sahada vereceğiz."
BEŞİKTAŞ HAKEM MAĞDURUDUR
Hakem kararlarıyla ilgili yorum yapan Çebi, "Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur biziz. G.Saray maçında hakemin verdiği bir karar var hocamız da 'Süpermen nasıl gördü?' diyor. Atiba, yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip'e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş'ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları kârlı çıktı. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. 'Hakemdir, insandır' yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğiniz alındığı zaman 'Hatadır' diyor musunuz?" açıklamasını yaptı.
HERKES İZMİR'E!
Sezonun son bölümünde sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, bugün İzmir'e gidecek. Aynı statta yarın ligde Göztepe, Salı günü de Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda maç kadrosuna dahil olmayan futbolcular da İzmir'e götürülecek ve hep birlikte kampa girilecek.
LJAJİC: KOLUMKOPSA DA OYNARIM
Karagümrük maçının ilk yarısında Biglia ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan Adem Ljajic, sezonun finalinde sahne almak istiyor. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi. Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "Ben her türlü fedakârlığa hazırım.Kolum kopsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Deneyimli 10 numarayla ilgili son karar karşılaşma günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.