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Giriş Tarihi: 14.5.2021 14:13 Son Güncelleme: 14.5.2021 14:25

Şampiyonluk haftasında hakemler açıklandı! ve ...

Şampiyonluk haftasında hakemler açıklandı! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus...

haberi: Şampiyonluk haftasında hakemler açıklandı! Göztepe - Beşiktaş maçını , Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise yönetecek! Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 3 puan arayacağı karşılaşmayı ise Halil Umut Meler yönetecek. Göztepe - Beşiktaş maçı Fırat Aydınus'un son lig maçı olarak tarihe geçecek.

Son dakika... Süper Lig'in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonun belli olacağı Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri şu şekilde:

15 MAYIS CUMARTESİ

18.00 Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk
18.00 DG Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-M.Başakşehir: Koray Gençerler
18.00 A.Hatayspor-Gaziantep FK: Serkan Tokat
18.00 Karagümrük-Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 FT Antalyaspor-İH Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Şampiyonluk haftasında hakemler açıklandı! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus...
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