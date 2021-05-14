Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."
Giriş Tarihi: 14.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 14.5.2021 10:00

: 'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

haberi... 'de şampiyon Cumartesi günü oynanacak maçların ardından belli olacak. yazarı , Başkanı , - ve Galatasaray- karşılaşmaları öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarı , büyük ihtimalle 'in şampiyonunu belirleyecek olan - ve - maçlarında forma giyecek yabancı futbolculara dikkat çekti ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Tarih 14 Nisan... G.Saray Başkanı bir açıklama yapıyor, futbolcular için söylediği şunlar: "'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil..."

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Teknik adam için de söyledikleri var. Bu tarihte bitime 9 hafta var... G.Saray liderden 8 puan, F.Bahçe'den 4 puan geride. G.Saray Başkanı, yukarıdaki cümleleri söyledikten sonra bir anda hedef oluyor. 'Bir başkan böyle konuşur muymuş, bir başkan bunları kamuoyu önüne atar mıymış, bir başkan bunları kapalı kapılar ardında söylemeliymiş.' Yav beyler siz kimi aldatıyorsunuz? Herkesi mi aptal zannettiniz?

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Bir başkan hele ki G.Saray başkanı gibi bürokrasiden gelen bir başkan sizin düşündüğünüzü düşünmeyecek kadar aptal mı? Adım gibi tahmin ediyorum bu başkan bu yaptığı ikazları gerekli zamanlarda hem teknik ekibe hem oyunculara yapmıştır. Neticeyi alamayınca da bakmıştır ki artık başka çıkış noktası yok, gemileri yakmıştır.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Peki arkadaşlar şimdi soruyorum; Belhanda'yı yollayan yönetim, Babel'le sorunları olan yönetim, zaman zaman da Terim'le sorunları olan yönetim... Bu hafta şampiyonluk maçı oynayacak ve lider 'la puan puana... 1 puan da Fener'i geçmiş durumda.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

BAŞKANI PAPAZLAR HASTA ETTİ

Ne değişti de takım bu hale geldi? Gene hatırlayın başkan, bu demecinden bir iki hafta önce Alanya yenilgisi sonrası "Keşke gençlerle oynayıp da yenilseydik" dedi. Çünkü artık G.Saray'da papazlar iyice menajerleriyle beraber küstahlaşmaya başlamışlardı. G.Saray başkanını önce G.Saray'ın içindeki büyük papazlar hasta ettiler, sonra da Fatih Terim ve takım. Başkan baktı ki herkes seyirciye oynuyor.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Alın size esas sakat olan işler diye kamuoyuna her şeyi sundu. Ne tesadüf değil mi o günden sonra G.Saray 7 maç oynamış 6'sını kazanmış 1'inde berabere kalmış... Yani yenilgi yok ve bunlarda da gençlerin payı büyük; papazların değil. G.Saray şampiyon olur veya olmaz ama takımın bu kadrosuyla, Fener'in bu kadrosuyla, Sergen'in elindeki vitaminsiz kadroyla hâlâ daha kafa kafaya gidiyorlarsa bu Sergen'in başarısı Terim ve Emre'nin başarısızlığıdır.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Bazı uyanıklar hem kulüpte hem dışarıda Başkan 'i linç etmeye kalktılar. Belhanda'yı gönderen yönetime nispet futbolcuları toplayıp hatıra fotoğrafı çektirdiler, mesaj verdiler. Tahmin ediyorum asıl G.Saray seyircisi bunları görüyordur. Gördüklerini de yakın çevremde yaşıyorum. Çok fazla sağınız solunuz oynarsa bu kadar yaptıklarınızı da bir kalemde silersiniz. Şampiyonluk önemli bir şey, tarih şampiyonları yazıyor. Ama adamlık da en az şampiyonluk kadar önemli. Bu bütün futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler için de geçerli.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

YILIN TEKNİK ADAMI SERGEN'DİR

Niye Erol'u (Bulut) katmıyorum çünkü bütün ipler zaten Emre'deydi, transferler dahil. Sonra da ipten Erol'u da attı tek başına tutmaya başladı. Şampiyon olsa da olmasa da bence yılın teknik adamı Sergen'dir. Bu kadroyla ligin son maçında final oynuyor, 3 gün sonra da İzmir'de bu sefer Türkiye Kupası finali oynayacak.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Sergen çok direkt adam, söyleyeceğini çok net söylüyor. Fazla da seyirciyle oynamıyor ve bu sene de şampiyonluğu artılarıyla eksileriyle Sergen sonuna kadar hak ediyor. Belki de olamayacak. Elindeki kadroya göre başarılı diyorum.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

ARSLANBOĞA LİGDE KALACAK

Suat Arslanboğa'nın büyük ihtimalle saçında boncuk var. Ligin kaderini değiştirecek maçlarda düdük çaldı sonra ordan alındı TFF 1. Lig'in düğüm maçında düdük çaldı. Geçtiğimiz günlerde de ona görev verdiler.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Bu şu demek; seneye de Arslanboğa ile mukavele yapılacak. Yani Arslanboğa ligde kalacak. Eee seneye de Arslanboğa gibi hakemler de gerektiğinde lazım olacaktır. Göreceğiz...

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

ALLAH GÖNLÜNÜZE GÖRE VERSİN

Geçtiğimiz Cumartesi Fener maçı kazansa bu hafta Kayseri ile şampiyonluk maçına çıkacaktı. Ve büyük ihtimalle de alırdı ama şimdi şansı yok. Ya olacak ya G.Saray. Şimdi gelelim sadede... Beşiktaş'ın rakibi , G.Saray'ınki Malatya...

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Son lig maçında 'in ilk 11'inde 4 yabancı var, Malatya'da ise 6... Ben bu tip maçlarda yabancı futbolculara biraz yandan bakarım. Çünkü çok örneklerini yaşadım ve gördüm. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne direkt kalacaksanız 20 milyon Euro'dur. İnsanın ve paranın olduğu yerde her zaman dikkatli ve kontrollü olacaksınız. Çok enteresan iki 90 dakika izleyeceğiz.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! Bu tip maçlarda yabancı futbolculara...

Ben hakemken sahaya çıkacak iki takımın kontrollerini yardımcı hakemler yaptıktan sahaya yürümeden evvel en son şunu söylerdim: 'Allah gönlünüze göre versin.' Bu şu demektir; futbolcu olarak benim aleyhime bir şey düşünüyorsan Allah sana gerekeni yapsın. İyiyse yine gerekeni yapsın. Benim hayat felsefem de budur. Allah herkesin gönlüne göre versin.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Son dakika | Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
SON DAKİKA | 13 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika haberler: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar
Son dakika haberler: Tam kapanma sonrası 3 aşamalı normalleşme planı! Kafeler açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA