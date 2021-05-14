Alın size esas sakat olan işler diye kamuoyuna her şeyi sundu. Ne tesadüf değil mi o günden sonra G.Saray 7 maç oynamış 6'sını kazanmış 1'inde berabere kalmış... Yani yenilgi yok ve bunlarda da gençlerin payı büyük; papazların değil. G.Saray şampiyon olur veya olmaz ama takımın bu kadrosuyla, Fener'in bu kadrosuyla, Sergen'in elindeki vitaminsiz kadroyla hâlâ daha kafa kafaya gidiyorlarsa bu Sergen'in başarısı Terim ve Emre'nin başarısızlığıdır.