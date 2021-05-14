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Giriş Tarihi: 14.5.2021 07:02

Son dakika: 'den futbolcular için flaş istek! "Çektiğimiz zorlukları anlatın..."

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Fatih Terim'den futbolcular için flaş istek! Çektiğimiz zorlukları anlatın...

Son dakika haberi... Ligin son haftasına girilirken zirvedeki tek rakibi 'la puanlarını eşitleyen 'da şampiyonluk havasına girildi. ile 1-1 berabere kalınan haftanın ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetlerden en kritiğini 40. haftada oynanan Beşiktaş derbİsinde almıştı. 41. haftayı ise galibiyetiyle kapatan Galatasaray, ligin son haftasına şampiyonluk havasıyla girdi. Florya'da kampa giren takımda, 'in oyunculara yönelik flaş bir istekte bulunduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son haftaya Beşiktaş'la aynı puanda zirvede giren Galatasaray, ikili averajda da eşitliği sağladı. Ancak rakibinin iki gol gerisinde. 5 maçlık galibiyet serisiyle havaya giren sarı-kırmızılı takım, Yeni Malatya karşılaşmasını heyecanla beklemeye başladı.

Teknik heyet, futbolcuları "Yeni Malatya maçının ilk 20 dakikası çok önemli. Yoğun presle baskılı başlayacağımız bu bölümde 2 gol bulursak Beşiktaş da Göztepe deplasmanında panik yapacak ve her şey istediğimiz gibi gerçekleşecek'' sözleriyle motive etti. Florya'da da herkes "Biz şampiyonuz'' diyerek Fatih Terim ve takıma olan güvenlerini ortaya koyuyor.

"ÇEKTİĞİMİZ ZORLUKLARI ANLATIN"

Denizli dönüşü bir gün izin yaptıktan sonra dün oyuncularını iki günlüğüne kampa alan Terim, kaptanlar Muslera ve Arda'nın yanı sıra yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'e özel görev verdi. İmparator'un tecrübe sahibi bu isimlere "Daha önceki şampiyonlukları nasıl kazandığımızı takımdaki herkesle konuşun, çektiğimiz zorlukları anlatın'' dediği öğrenildi.

10 ASLAN HAZIR

Yeni Malatya hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da şampiyonluk maçına çıkacak takım büyük ölçüde belli oldu. Kalede Muslera, savunmada Yedlin-Donk-MarcaoSaracchi dörtlüsü, orta sahada Taylan-Gedson ikilisinin formaları garanti.

Denizli'de sonradan oyuna girip iki gol atan Mohamed de Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak, Halil kulübeye çekilecek. Tek forvet Mohamed'e kanatlardan Babel ve Onyekuru'nun destek vereceği öğrenildi.

Fatih Terim, 11'deki son isme ise henüz karar vermedi. Emre Akbaba Arda Turan arasında tercihini yapacak. Beşiktaş derbisinde sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Falcao'nun yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.

İŞTE İLK 10

Galatasaray'da ligin son haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda 10 kişinin yeri belli. Fatih Terim, orta sahada Emre Akbaba ve Arda Turan arasında tercihini yapacak.

İşte sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor maçında sahaya süreceği muhtemel 11'i...

Muhtemel 11: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba (Arda Turan), Onyekuru, Mohamed.

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Son dakika: Fatih Terim'den futbolcular için flaş istek! "Çektiğimiz zorlukları anlatın..."
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