Son dakika: Fatih Terim'den futbolcular için flaş istek! "Çektiğimiz zorlukları anlatın..."

Teknik heyet, futbolcuları "Yeni Malatya maçının ilk 20 dakikası çok önemli. Yoğun presle baskılı başlayacağımız bu bölümde 2 gol bulursak Beşiktaş da Göztepe deplasmanında panik yapacak ve her şey istediğimiz gibi gerçekleşecek'' sözleriyle motive etti. Florya'da da herkes "Biz şampiyonuz'' diyerek Fatih Terim ve takıma olan güvenlerini ortaya koyuyor.