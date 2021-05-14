Son dakika: Fenerbahçe Vedat Muriqi için ilk teması kurdu! Kiralama opsiyonu masada...

Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, Visca'nın geçen sezon uzattığı ve 2025 yılında sona erecek sözleşmesi. Bu sorun bir şekilde aşılırsa Visca'nın Fenerbahçe'ye transferi için hiçbir problem kalmayacak. 31 yaşındaki Visca, bu sezon Süper Lig'de 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.