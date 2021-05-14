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Giriş Tarihi: 14.5.2021 07:02

Son dakika: için ilk teması kurdu! Kiralama opsiyonu masada...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe Vedat Muriqi için ilk teması kurdu! Kiralama opsiyonu masada...

Son dakika haberi... 'de son haftaya şampiyonluk yarışındaki rakipleri ve 'ın gerisinde giren , bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. 2020-2021 sezonu boyunca en çok golcü konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun golcüsünü şimdiden planlamaya başladı. Rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya satılan ancak İtalya'da beklenen performansı veremeyen için ilk temas kuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Sivasspor karşısında adeta yıkılan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Ligde zirve yarışındaki en yakın rakibi Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 kaybettiği 41. haftada Sivasspor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyet çıkarabildiği halde Beşiktaş ve Galatasaray'ın önünde son haftaya 1 puan üstün girme şansını yakalayacaktı.

Adeta fırsat tepen Emre Belözoğlu ve öğrencileri, sezon boyunca gol yollarında yaşanan sıkıntıyı Sivasspor maçında da sıkça hissetti. Sezon başında kadroya katılan Valencia, Thiam, Cisse ve Samatta gibi golcü oyuncular, beklenen performansı veremedi.

Yaz transfer döneminde 17.5 milyon bonservis bedeliyle Lazio'ya satılan Vedat Muriqi'yi mumla arayan sarı-lacivertliler, gözünü yeniden eski yıldızına dikti.

HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'nin hedefi temmuzda Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa yeni transferlerin önemli bir kısmını yetiştirmek. Bu noktada Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Steven Caulker için de önemli mesafe kat etti.

Santrfor konusunda ise ilk sıcak gelişme bu hafta içinde yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon Lazio'ya 17.5 milyon Euro artı bonuslarla sattığı Vedat Muriqi'i transfer etmek için ilk temasını kurdu.

BELÖZOĞLU İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYOR

Kanarya, eski golcüsünü iki yıllığına kiralamayı amaçlıyor. Lazio kulübü ise oyuncuyu uygun bir fiyatla Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak bakıyor. İtalya'da düzenli forma şansı bulamayan Vedat ve ailesi de İstanbul'a dönme konusunda pozitif.

Tecrübeli futbolcu, ayrıca eski takımındaki kaptanı Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olduğu F.Bahçe'de yer almayı çok istiyor. Vedat Muriqi, bu sezon Serie A'da sadece 4 maça 11'de başlayabildi ve 1 gol kaydetti. Kosovalı forvet, karşılaşmaların çoğunda sonradan oyuna dahil oldu.

EDİN VİSCA'DA BONSERVİS ENGELİ

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca ile ilk kez bu kadar ciddi düzeyde ilgileniyor. Boşnak yıldız, son maçların ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan sarı-lacivertli takıma transferi için izin isteyecek.

Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, Visca'nın geçen sezon uzattığı ve 2025 yılında sona erecek sözleşmesi. Bu sorun bir şekilde aşılırsa Visca'nın Fenerbahçe'ye transferi için hiçbir problem kalmayacak. 31 yaşındaki Visca, bu sezon Süper Lig'de 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

TAKIMLA ÇALIŞTI GÖZÜ GÜNEŞ'TE

Ligin son haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklara başladı. 17 Nisan Cumartesi günü yapılan antrenmanda el bileği skafoid kemiği kırılan ve ameliyat edilen Altay Bayındır, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen 23 yaşındaki file bekçisinin gözü kulağı bugün Şenol Güneş'in yapacağı açıklamalarda olacak.

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Son dakika: Fenerbahçe Vedat Muriqi için ilk teması kurdu! Kiralama opsiyonu masada...
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