Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sakatlık cevabı! '2 senedir...'
Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:40 Son Güncelleme: 14.5.2021 15:41

Son dakika: 'dan 'e sakatlık cevabı! '2 senedir...'

Son dakika: Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sakatlık cevabı! '2 senedir...'

Son dakika... A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Deneyimli teknik adam 'in 30 kişilik listesinde 'la başarılı bir sezon geçiren yer almadı. Güneş, deneyimli orta sahayı sakatlığı sebebiyle kadroya almadığını ifade etti ancak Uçan'dan konuyla ilgili cevap geldi. Yüzünden yaşadığı sakatlığı atlattığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, teknik ekibin kararlarına saygı duyduğunu ancak hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

Son dakika... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için belirlediği 30 oyuncunun yer aldığı geniş kadroyu açıkladı. Güneş'in bazı tercihleri eleştirilirken, kadroda kendisine yer bulamayan oyunculardan açıklama gelmeye devam ediyor. Adem Büyük'ün tercih edilmemesine Yeni Malatyaspor yaptığı bir paylaşımla tepki gösterirken, Sivasspor da benzer bir göndermede bulundu.

Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir ise Instagram hesabından gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Güneş'e mesaj gönderdi. Alanyaspor'da ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Salih Uçan ise yazılı bir açıklama yayınladı.

Uçan, Güneş'in basın toplantısında, "Salih Uçan'ı sakatlığı sebebiyle almadım" sözlerine cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen 27 yaşındaki orta saha, bu sakatlığını atlattığını ifade ederken, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.



Salih Uçan'ın açıklaması şöyle: "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Son dakika | Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
Son dakika | Kanal İstanbul'da ilk köprü için tarih netleşiyor
İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında son dakika: Gizlilik ihlali!
Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
Gram altın 500 lirayı aştı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sakatlık cevabı! '2 senedir...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA