Son dakika: Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sakatlık cevabı! '2 senedir...'

Son dakika... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için belirlediği 30 oyuncunun yer aldığı geniş kadroyu açıkladı. Güneş'in bazı tercihleri eleştirilirken, kadroda kendisine yer bulamayan oyunculardan açıklama gelmeye devam ediyor. Adem Büyük'ün tercih edilmemesine Yeni Malatyaspor yaptığı bir paylaşımla tepki gösterirken, Sivasspor da benzer bir göndermede bulundu.
Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir ise Instagram hesabından gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Güneş'e mesaj gönderdi. Alanyaspor'da ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Salih Uçan ise yazılı bir açıklama yayınladı.
Uçan, Güneş'in basın toplantısında, "Salih Uçan'ı sakatlığı sebebiyle almadım" sözlerine cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen 27 yaşındaki orta saha, bu sakatlığını atlattığını ifade ederken, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Salih Uçan'ın açıklaması şöyle: "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum."