Son dakika: Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sakatlık cevabı! '2 senedir...'





Salih Uçan'ın açıklaması şöyle: "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum."