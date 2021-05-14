Son dakika: Şenol Güneş Euro 2020 kadrosunu açıklıyor! Halil Dervişoğlu ve Adem Büyük...

Son dakika... Milli takım kadrosu açıklanıyor! Geçen sezon yapılması gereken fakat dünyayı sarsan pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen EURO 2020 öncesi heyecan dorukta! A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş canlı yayında milli takım kadrosunu açıklıyor. Son açıklanan kadroda Altay Bayındır, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar gibi isimlere yer verilmişti. Sakatlığını atlatan Altay Bayındır'ın da kadroda olması bekleniyor.
UEFA, pandemi nedeniyle 23 kişilik milli takım kadrolarının 26 kişiye yükseldiğini açıklamıştı. 26 kişilik kadro maçtan önce 23'e düşecek.
Bu sezon Süper Lig'de attığı 16 golle en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu olan Adem Büyük, milli takım kadrosunda olacak mı? Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir de 15 gol kaydetti. Fatih Terim'in son haftalarda forma şansı verdiği Halil Dervişoğlu da forvet için adaylar arasında.
Şenol Güneş'in kadro tercihleri resmileşiyor. Güneş'in basın toplantısı başladı.