Son dakika: Şenol Güneş Euro 2020 kadrosunu açıklıyor! Halil Dervişoğlu ve Adem Büyük...

SON DAKİKA: MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANIYOR! ŞENOL GÜNEŞ CANLI YAYINDA...

Bu sezon Süper Lig'de attığı 16 golle en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu olan Adem Büyük, milli takım kadrosunda olacak mı? Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir de 15 gol kaydetti. Fatih Terim'in son haftalarda forma şansı verdiği Halil Dervişoğlu da forvet için adaylar arasında.