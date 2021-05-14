Süper Lig son hafta maçları ve fikstür! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı bu hafta oynanacak mücadelelerle birlikte son bulacak. 41. hafta alınan sonuçların ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanları eşitlenirken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Futbolseverler Süper Lig son hafta maç fikstürü hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları saat kaçta başlayacak? İşte Süper Lig son hafta maçları ve fikstür!
SÜPER LİG SON HAFTA MAÇ SAATLERİ!
Ligde son haftanın programı şöyle:
15 Mayıs Cumartesi:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)