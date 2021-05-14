Usta yorumcudan şampiyonluk yorumu! 'Galatasaray rahat, Beşiktaş erken gol atamazsa...'

Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'teki final de düşünüldüğü zaman UEFA ile yapılan anlaşmanın kötü olduğunu düşünmemek lazım. Eğer bir final alınıp sadece Süper Kupa verilseydi o zaman iyi bir tarafı olamazdı. Ayrıca suyu bulandırıp ortalığı ayağa kaldıran ve her türlü çirkinliği yapan İngilizler'in de ne kadar terbiyesiz olduklarını bir kez daha hatırlatalım.