Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Usta yorumcudan şampiyonluk yorumu! 'Galatasaray rahat, Beşiktaş erken gol atamazsa...'
Giriş Tarihi: 14.5.2021 09:25 Son Güncelleme: 14.5.2021 09:26

Usta yorumcudan şampiyonluk yorumu! ' rahat, erken gol atamazsa...'

Usta yorumcudan şampiyonluk yorumu! 'Galatasaray rahat, Beşiktaş erken gol atamazsa...'

Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maçlarla 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. 3 büyüklerinde matematiksel olarak ipi göğüsleme ihtimali olsa da ve 'ın 'ye göre çok daha fazla şansı var. Cumartesi günü gözler Göztepe-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında olacak. İki takım da son haftaya 81 puanla girdi. Sabah Gazetesi Spor Müdürü , şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Galatasaray'ın maça rahat çıkacağını ifade eden Özbostan, Beşiktaş'ın erken gol bulamaması durumunda strese girip panik yapacağını söyledi.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü yarın (15 Mayıs) oynanacak mücadelelerle sona erecek ve şampiyon belli olacak. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla girerken, Fenerbahçe'nin ise 79 puanı bulunuyor. Beşiktaş İzmir'de Göztepe'yle, Fenerbahçe ise Kayseri'de Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Nefes kesecek müsabakalar öncesinde değerlendirmelerde bulunan usta yazar Murat Özbostan, şampiyonluk yarışını yorumladı. Galatasaray'ın en büyük kozunun Fatih Terim olduğunu ifade eden Özbostan, Beşiktaş'ın şampiyon olabilmek için mutlaka erken gole ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İşte Murat Özbostan'ın o yazısı...

Yarın büyük gün. Çok uzun ve yorucu bir maraton oldu. 21 takımlı ligin getirmiş olduğu maç yükü, futbolun bütün aktörlerini çok yordu. Beşiktaş ipleri elinde tutan takım. Avantajı da hâlâ cebinde.

Durum böyle iken siyah-beyazlı takımın önündeki tek engel stres ve panik. 4-5 haftadır bu hastalık var. Özellikle Sergen Yalçın'ın kaybedilen 2 maç sonrasındaki düşük yüz ifadesi ve iddialı olmayan söylemleri camianın gardını düşürdü. İzmir'de de bu görüntü devam ederse Beşiktaş kâbus görür.

Göztepe maçında istenen galibiyetin gelmesi için Beşiktaş'ın erken golü bulması ve rahatlaması şart. Karagümrük maçında yüzde 500 aranan Atiba'nın hem oyuncu hem de kaptan olarak sahaya dönecek olması Kartal'ın maçtaki büyük avantajı. Ne Necip ne de Dorukhan bu boşluğu doldurdu. Yüzde 90 verdiğim Beşiktaş'ın şampiyonluk oranını yüzde 70'e indirdim ama...

G.SARAY KAYBEDERSE KARALAR BAĞLAMAZ

Galatasaray'a yılın fırsatını hem Beşiktaş hem Fenerbahçe verdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a göre daha rahat olan taraf. Şampiyon olamazsa da karalar bağlamaz. Galatasaray'da Babel, Taylan, Gedson formda. Santrfor kim oynasa golünü atıyor.

Derbi galibiyeti Galatasaray'ı açıkçası havaya soktu. Başkan Mustafa Cengiz'in sessizliği, Florya'nın dış dünyaya kapanması, Fatih Terim'in tam konsantrasyonu Galatasaray'ın kupayı ucundan tutmasına neden oldu.

Sarı kırmızılı takımın en büyük kozu Terim... Çünkü Kurt Hoca, yılların tecrübesiyle Süper Lig'in havasını en iyi koklayan ve bu ligin kodlarını çok iyi bilen isim.

YAPILAN KÖTÜ BİR ANLAŞMA DEĞİL

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali bizden alınarak Porto'ya verildi. Bu haberin detaylarını 3 gün önce bu sayfalarda ve Sabah.com.tr'de okudunuz. Ayrıca giden final yerine de 11 Ağustos'taki Süper Kupa finalinin Türkiye'ye verildiğini ve 2023'te ise Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olacağını okudunuz.

Dün UEFA, SABAH Spor'un yazdığı gibi finalinin Porto'ya alındığı resmen açıkladı. UEFA Süper Kupası Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta oynanacaktı. UEFA önümüzdeki günlerde finali oradan alacak ve Türkiye'ye verecek. Vakaların da hızla düştüğü ve yaz ayları düşünüldüğünde Süper Kupa finalinin İstanbul'da seyircili oynanması özellikle turizm için de iyi olacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'teki final de düşünüldüğü zaman UEFA ile yapılan anlaşmanın kötü olduğunu düşünmemek lazım. Eğer bir final alınıp sadece Süper Kupa verilseydi o zaman iyi bir tarafı olamazdı. Ayrıca suyu bulandırıp ortalığı ayağa kaldıran ve her türlü çirkinliği yapan İngilizler'in de ne kadar terbiyesiz olduklarını bir kez daha hatırlatalım.

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Usta yorumcudan şampiyonluk yorumu! 'Galatasaray rahat, Beşiktaş erken gol atamazsa...'
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