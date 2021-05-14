Vedat için ilk sıcak temas!

F.Bahçe'nin hedefi temmuzda Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa yeni transferlerin önemli bir kısmını yetiştirmek.Santrfor konusunda ise ilk sıcak gelişme bu hafta içinde yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon Lazio'ya 17.5 milyon Euro artı bonuslarla sattığıKanarya, eski golcüsünü iki yıllığına kiralamayı amaçlıyor. Lazio kulübü ise oyuncuyu uygun bir fiyatla Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak bakıyor. İtalya'da düzenli forma şansı bulamayan Vedat ve ailesi de İstanbul'a dönme konusunda pozitif.Vedat Muriqi, bu sezon Serie A'da sadece 4 maça 11'de başlayabildi ve 1 gol kaydetti. Kosovalı forvet, karşılaşmaların çoğunda sonradan oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca ile ilk kez bu kadar ciddi düzeyde ilgileniyor. Boşnak yıldız, son maçların ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan sarı-lacivertli takıma transferi için izin isteyecek.Bu sorun bir şekilde aşılırsa Visca'nın Fenerbahçe'ye transferi için hiçbir problem kalmayacak.Ligin son haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklara başladı. 17 Nisan Cumartesi günü yapılan antrenmanda el bileği skafoid kemiği kırılan ve ameliyat edilen Altay Bayındır, ilk kez takımla birlikte çalıştı. Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen 23 yaşındaki file bekçisinin gözü kulağı bugün Şenol Güneş'in yapacağı açıklamalarda olacak.