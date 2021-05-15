Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkadir Ömür'den SABAH'a özel açıklamalar! "Mutluluğumu tarif edemem"
Giriş Tarihi: 15.5.2021 07:01

Abdülkadir Ömür'den SABAH'a özel açıklamalar! "Mutluluğumu tarif edemem"

YUNUS EMRE SEL
Abdülkadir Ömür'den SABAH'a özel açıklamalar! Mutluluğumu tarif edemem

Teknik Direktörü tarafından EURO 2020 aday kadrosuna davet alan Abdülkadir Ömür çifte bayram yaşıyor. Sakatlığını atlatan ve ligin son maçlarında formasına kavuşan yıldız futbolcu, "Tedavi olurken en büyük hayalim Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymekti. Şu an mutluluğumu tarif edemem" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından EURO 2020 aday kadrosuna davet alan Abdülkadir Ömür çifte bayram yaşıyor. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ile birlikte A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna çağrılan iki futbolcudan biri olan Abdülkadir Ömür, sevincini SABAH SPOR ile paylaştı.

Uzun sakatlığın ardından formasına kavuşan ve ligde son iki maçta 11'e de giren 21 yaşındaki futbolcu, tedavi döneminde yaptığı ekstra çalışmaların da karşılığını aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda ismini gören Abdülkadir, adeta çifte bayram sevinci yaşadı. Duygularını paylaşan bordo-mavili futbolcu şunları ifade etti:

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Abdülkadir, "Sakatlık döneminde en büyük hedefim bir an önce sahalara dönmekti. Ama en büyük hayalim Avrupa Şampiyonası'nda forma giymekti. Şu an mutluluğumu tarif edemem. Beni oraya davet eden hocama ve bana inanan herkese layık olmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ayak bileğindeki sakatlık yüzünden 3 ay futboldan uzak kalan Abdülkadir, Bordo-mavili formayla çıktığı 22 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güzel oyuncu Pınar Altuğ o eleştirilere dobra dobra yanıt verdi! ‘Ben evlendim kime ne?7
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi | Tam kapanma sona eriyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."
SON DAKİKA | 14 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları bugünkü son durum tablosu
Gram altın 500 lirayı aştı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
WhatsApp Sözleşmesi son gün ne zaman ve nasıl iptal edilir? WhatsApp gizlilik sözleşmesi süresi ne zamana ertelendi?
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkadir Ömür'den SABAH'a özel açıklamalar! "Mutluluğumu tarif edemem"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA