Abdülkadir Ömür'den SABAH'a özel açıklamalar! "Mutluluğumu tarif edemem"

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Abdülkadir, "Sakatlık döneminde en büyük hedefim bir an önce sahalara dönmekti. Ama en büyük hayalim Avrupa Şampiyonası'nda forma giymekti. Şu an mutluluğumu tarif edemem. Beni oraya davet eden hocama ve bana inanan herkese layık olmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.