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Giriş Tarihi: 15.5.2021 23:02 Son Güncelleme: 15.5.2021 23:28

'den şampiyonluk açıklaması! "Alıştık artık..."

Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması! Alıştık artık...

Son dakika haberleri... 'in son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 'ın averaj farkıyla üzerine çıkarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Maç sonu düdüğünün çalmasıyla birlikte müthiş bir sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, 'yi omuzlarına alarak şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Süper Lig'de son yılların en uzun lig maratonunun sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi arkasında bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Göztepe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 84 puana ulaştı. Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak ikili averajda sarı-kırmızılıların önünde olan Beşiktaş, 84 puanla şampiyonluğu yakaladı.

Maç sonunda saha içerisinde büyük bir sevinç yumağı oluşturan Beşiktaş'lı futbolcular, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk açıklaması yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk. Biz yola devam edeceğiz, alıştık artık inşallah.

Karıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sıkıntı çektiler. Çocuklarım da aynı şekilde. Bırakmam Seni kampanyasında bu kulübü bırakmayan binlere teşekkür ediyorum. Nadir ağlarım ama bugün ağlayalım. Yeter ki sevinçten olsun. 17-18-19 devam edeceğiz.

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Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması! "Alıştık artık..."
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