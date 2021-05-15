Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması! "Alıştık artık..."

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk. Biz yola devam edeceğiz, alıştık artık inşallah.

Karıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sıkıntı çektiler. Çocuklarım da aynı şekilde. Bırakmam Seni kampanyasında bu kulübü bırakmayan binlere teşekkür ediyorum. Nadir ağlarım ama bugün ağlayalım. Yeter ki sevinçten olsun. 17-18-19 devam edeceğiz.