Süper Lig'de şampiyon belli oldu! 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ulaştı. 84 puan toplayan kara kartallar, şampiyonluk sayısına bir ekleme daha yaptı. Bu gelişme ile beraber Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ KAÇ DEFA ŞAMPİYON OLDU?

Tarihi başarılarla dolu camialardan olan Beşiktaş, ilk şampiyonluğuna 1959-1960 sezonunda ulaşmıştır. Peki, son alınan şampiyonlukla beraber Beşiktaş toplamda kaç kere şampiyon oldu? İşte, Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı ve Beşiktaş kaç defa şampiyon oldu konusuyla ilgili bilgiler