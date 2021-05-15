Süper Lig'de bir takım şampiyon olacak! 41. hafta alınan sonuçlarının ardından şampiyonluk yarışında her şey değişti. Beşiktaş ile Galatasaray, 42. son haftaya aynı puanla girdi. Her iki takımın da 81 puanı bulunurken şampiyonluk ihtimalleri de merak konusu oldu. Bu doğrultuda, siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş nasıl ve ne şekilde şampiyon olur sorusuna yanıt aramaya başladı. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri için birden çok olasılık bulunuyor. İşte, 2021 BJK Beşiktaş nasıl şampiyon olur sorusunun cevabı