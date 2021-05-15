Bir sezona bedel

üper Lig'de müthiş bir heyecana sahne olan uzun soluklu maratonda düğüm bugün çözülecek. Averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, büyük fırsatı kaçırmak istemiyor. Kartal, İzmir'de şampiyonluğunu ilan edip 4 yıl sonra kupayı kaldırmanın gururunu yaşamayı hedefliyor. Sezon boyunca krizlerle boğuşan ancak son haftalarda atağa kalkıp zirveye ortak olan G.Saray, ipi göğüslersesöylemlerini taçlandıracak.Bu çılgın yarışta sevinç, hüzün, gözyaşı ve gurur aynı anda harmanlanacak.81 puana sahip olan ve +2 gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son 90 dakikasını Göztepe ile İzmir'de oynayacak81 puanla Beşiktaş'ın ensesinde yer alan Galatasaray, evinde düşme korkusunu atlatan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacakSivas'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 79 puanlı Fenerbahçe, ateş hattındaki Kayseri'ye konuk olacak47 yaşındaki hakem, bu sezon 18 Süper Lig maçında orta hakem olarak düdük çaldı. Derbi mücadelesi yönetmediÜlkemizi EURO 2020'de temsil edecek 44 yaşındaki Çakır, 21 karşılaşmada orta hakemdi. GS-BJK (2), FB-GS ve FB-TS karşılaşmalarını yönetti.34 yaşındaki Meler de 21 lig maçı yönetti. BJK-FB, BJK-TS, TS-GS derbilerinde orta hakemdi.şampiyonluk ipini göğüslerse,Toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek.performans primi, sezon sonu sıralama primi vekalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek. Üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak.Mutlu sona ulaşmaları durumunda Kara Kartal yaklaşık 230, sarı-lacivertliler ise 245 milyon liralık geliri kasasına koyacak.Lig Şampiyonluk Kupası'nınToplamKupanın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama. Şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı asırlardır Türk sanat eserlerini süsleyenMutlu sona ulaşacak takım, şampiyonluk kupasına evinde düzenlenecek törenle kavuşacakİZMİR'DE DÖRTLEME!Daha önce Trabzonspor (1975-1976), Fenerbahçe (2006-2007) ve Galatasaray (2017-2018), İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu. Eğer bugün Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa, Ege'nin kalbi 4 büyük kulübün de şampiyonluğuna ev sahipliği yapmış olacak.BUGÜN Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.SON haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip.ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.GALATASARAY'IN Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak.Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor., Ankaragücü ve Erzurumspor'un ardından küme düşecek 4. ve son takım bugün belli olacak.aday var… 41 puanlı Kayserispor ile 38 puana sahip Gençlerbirliği.az da olsa şampiyonluk ihtimali olan Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alırsa Gençlerbirliği lige veda edecek.Fenerbahçe'ye mağlup olur; G.Birliği, Trabzonspor deplasmanında kazanırsa iki takımın da puanları eşitlenecek (41). Ancak ikili averajda rakibinin gerisinde olan Kayseri, TFF 1. Lig'e düşecek.ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Başkent ekibi 3-2 kazanmış, ikinci yarıdaki mücadele ise 2-2 sona ermişti.