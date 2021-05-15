Bir sezona bedel

Nefesleri kesen devlerin dansında son gösteri bugün sahnelenecek. Saatler 22.15’i gösterdiğinde mutlu sona ulaşan takımın taraftarları yeri göğü inletecek. Sadece zirvede değil, düşme hattında da aynı coşku ve hüzün yaşanacak
Süper Lig'de müthiş bir heyecana sahne olan uzun soluklu maratonda düğüm bugün çözülecek. Averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, büyük fırsatı kaçırmak istemiyor. Kartal, İzmir'de şampiyonluğunu ilan edip 4 yıl sonra kupayı kaldırmanın gururunu yaşamayı hedefliyor. Sezon boyunca krizlerle boğuşan ancak son haftalarda atağa kalkıp zirveye ortak olan G.Saray, ipi göğüslerse "Bizbitmeden bitmez" ve "Mayıslar bizimdir" söylemlerini taçlandıracak. F.Bahçe'nin şampiyonluğu ise son yıllarınen unutulmaz anı olacak. Bu çılgın yarışta sevinç, hüzün, gözyaşı ve gurur aynı anda harmanlanacak.
81 puana sahip olan ve +2 gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son 90 dakikasını Göztepe ile İzmir'de oynayacak
81 puanla Beşiktaş'ın ensesinde yer alan Galatasaray, evinde düşme korkusunu atlatan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
Sivas'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 79 puanlı Fenerbahçe, ateş hattındaki Kayseri'ye konuk olacak
KRİTİK 90 DAKİKALAR ONLARA EMANET
FIRAT AYDINUS (Göztepe-Beşiktaş): 47 yaşındaki hakem, bu sezon 18 Süper Lig maçında orta hakem olarak düdük çaldı. Derbi mücadelesi yönetmedi CÜNEYT ÇAKIR (G.Saray-Malatya): Ülkemizi EURO 2020'de temsil edecek 44 yaşındaki Çakır, 21 karşılaşmada orta hakemdi. GS-BJK (2), FB-GS ve FB-TS karşılaşmalarını yönetti. HALİL UMUT MELER (Kayseri-F.Bahçe): 34 yaşındaki Meler de 21 lig maçı yönetti. BJK-FB, BJK-TS, TS-GS derbilerinde orta hakemdi.
BAŞARI DEMEKPARA DEMEK! GALATASARAY şampiyonluk ipini göğüslerse, "ayakbastı parası"ndan 43 milyon,geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezonsonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon,performans priminden ise yaklaşık80 milyon lira alacak. Toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek. BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE performans primi, sezon sonu sıralama primi ve "ayakbastı parası" kalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek. Üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak. Ligde 15 şampiyonluğuolan siyah-beyazlılar 63, 19 şampiyonluğuolan sarı-lacivertliler ise 80 milyonliranın sahibi olacak. Mutlu sona ulaşmaları durumunda Kara Kartal yaklaşık 230, sarı-lacivertliler ise 245 milyon liralık geliri kasasına koyacak.
KUPA SAHİBİNİ ARIYOR!
SÜPER Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyu 74 cm. Toplam ağırlığı 10 kilo300 gram. Kupanın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama. Şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı asırlardır Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu Yıldızı. Mutlu sona ulaşacak takım, şampiyonluk kupasına evinde düzenlenecek törenle kavuşacak
İZMİR'DE DÖRTLEME!
Daha önce Trabzonspor (1975-1976), Fenerbahçe (2006-2007) ve Galatasaray (2017-2018), İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu. Eğer bugün Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa, Ege'nin kalbi 4 büyük kulübün de şampiyonluğuna ev sahipliği yapmış olacak.
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
BUGÜN Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. AyrıcaBeşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması,Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluküçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.
G.SARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
SON haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugünBeşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyetalması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.
F.BAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
GALATASARAY'IN Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'unberaberliği halinde, sarı-lacivertlilerkazansa bile üçlü averajda geride olduğuiçin şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.
SON VEDA İÇİN 2 ADAY VAR!
>> DENIZLISPOR, Ankaragücü ve Erzurumspor'un ardından küme düşecek 4. ve son takım bugün belli olacak. >> İKI aday var… 41 puanlı Kayserispor ile 38 puana sahip Gençlerbirliği. >> ÇOK az da olsa şampiyonluk ihtimali olan Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alırsa Gençlerbirliği lige veda edecek. >> KAYSERISPOR Fenerbahçe'ye mağlup olur; G.Birliği, Trabzonspor deplasmanında kazanırsa iki takımın da puanları eşitlenecek (41). Ancak ikili averajda rakibinin gerisinde olan Kayseri, TFF 1. Lig'e düşecek. >> GENÇLERBIRLIĞI ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Başkent ekibi 3-2 kazanmış, ikinci yarıdaki mücadele ise 2-2 sona ermişti.