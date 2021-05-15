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Giriş Tarihi: 15.5.2021

Cengiz için 500 imza

Cengiz için 500 imza

şampiyonlukta iddialı hale gelince yönetime destek arttı. Yaklaşık 500 üye, başkan ’in yine aday olması için dilekçe imzaladı

Galatasaray Yönetim Kurulu, yasaklar kalkar kalkmaz yeni seçim tarihini açıklayacak ve kulüp 25 gün içinde kongreye gidebilecek. Bu duruma hazırlık yapan yaklaşık 500 üyenin Mustafa Cengiz'in başkanlığa aday olması yönünde dilekçeye imza attığı ortaya çıktı. Daha önce adaylığını koymayacağını açıklayan Cengiz'in sezonu ilk 2'de bitirmeleri halinde seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan'ın imzaları hazır ve listesi için isimler konuşuluyor.

ASLAN'A ONYEKURU ŞOKU!
GALATASARAY'A yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlaması beklenen Nijeryalı, sağ alt arka adalesinde ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamadı. 23 yaşındaki kanat forvetin net durumu bugün belli olacak. Onyekuru'nun yerine Arda'nın sol kanatta oynaması ve Emre Akbaba'nın da on numara mevkiinde görev yapması bekleniyor.

TERIM BELGESELI GELİYOR
NETFLIX, Fatih Terim belgeselinin yakında yayınlanacağını açıkladı. Duyuruda, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz. Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadeleri kullanıldı. Terim de "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." karşılığını verdi. Bu arada belgeseli çeken ekiple Terim arasında ilginç bir diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı. Beşiktaş derbisi öncesi Florya'ya gelen ekibin kritik maçı düşünerek Terim'den çekim izni istediği, deneyimli hocanın ise "Takımım derbiye hazır, sorun yok" dediği öğrenildi.

BUZ KOVASI SATIŞA ÇIKIYOR
G.SARAY'DA daha önceki şampiyonluklarda o sezona özel tişörtler ve yeni formalar satışa sunuluyordu. Bu sezon da mutlu sona ulaşılması halinde yönetimin ilginç bir pazarlama stratejisi izleyeceği ortaya çıktı. Sarıkırmızlılılar, bu kez Fatih Terim'in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.
MEHMET ÖZCAN

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