Cengiz için 500 imza

alatasaray Yönetim Kurulu, yasaklar kalkar kalkmaz yeni seçim tarihini açıklayacak ve kulüp 25 gün içinde kongreye gidebilecek. Bu duruma hazırlık yapan yaklaşık 500 üyenin Mustafa Cengiz'in başkanlığa aday olması yönünde dilekçeye imza attığı ortaya çıktı.Başkan'ın imzaları hazır ve listesi için isimler konuşuluyor.GALATASARAY'A yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlaması beklenen Nijeryalı, sağ alt arka adalesinde ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamadı. 23 yaşındaki kanat forvetin net durumu bugün belli olacak. Onyekuru'nun yerine Arda'nın sol kanatta oynaması ve Emre Akbaba'nın da on numara mevkiinde görev yapması bekleniyor., Fatih Terim belgeselinin yakında yayınlanacağını açıkladı. Duyuruda, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz. Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadeleri kullanıldı. Terim de "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." karşılığını verdi. Bu arada belgeseli çeken ekiple Terim arasında ilginç bir diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı. Beşiktaş derbisi öncesi Florya'ya gelen ekibin kritik maçı düşünerek Terim'den çekim izni istediği, deneyimli hocanın ise "Takımım derbiye hazır, sorun yok" dediği öğrenildi.G.SARAY'DA daha önceki şampiyonluklarda o sezona özel tişörtler ve yeni formalar satışa sunuluyordu. Bu sezon da mutlu sona ulaşılması halinde yönetimin ilginç bir pazarlama stratejisi izleyeceği ortaya çıktı.Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.MEHMET ÖZCAN