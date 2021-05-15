Demba Ba'dan flaş Beşiktaş paylaşımı: Allah onları ödüllendirsin

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra teknik direktör Aykut Kocaman'a oruç tuttuğu için kendisini yedek bırakmakla suçlayan Demba Ba, Süper Lig'de şampiyonluğu belirleyebilecek olan Göztepe - Beşiktaş mücadelesi öncesinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"ALLAH ONLARI ÖDÜLLENDİRSİN"
Senegalli yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah onları ödüllendirsin" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Beşiktaş için yaptığı düşünülürken, Siyah beyazlı taraftarlar da Demba Ba'nın paylaşımına yüzlerce yorum yaptı.