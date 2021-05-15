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Giriş Tarihi: 16.5.2021 01:00

Dikkat çeken şampiyonluk detayı! 'dan sonra ...

SABAH.COM.TR SPOR
Dikkat çeken şampiyonluk detayı! Galatasaray'dan sonra Beşiktaş...

Son dakika... 'in şampiyonu bir kez daha İzmir'de belli oldu. 2017-2018 sezonunda , Göztepe'yi 'in penaltı golüyle yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Bu kez ise , Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Siyah-beyazlılara 16. şampiyonluğu getiren isimler Vida ve Ghezzal oldu. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ligin son haftasına Galatasaray ile aynı puanda giren siyah-beyazlılar, 2-1 kazanarak averajla mutlu sona ulaşan takım oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son haftaya zirvede girdi ve İzmir'de hata yapmadı. Siyah-beyazlılar, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Son 2 haftada yenilen Beşiktaş, 42. haftaya averajla lider olarak girdi. Galatasaray'ın önünde zirvede yer alan Kartal, İzmir'de Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Beşiktaş'a kupayı getiren goller Vida ve Ghezzal'dan geldi.

Süper Lig'de şampiyon bir kez daha İzmir'de, Göztepe deplasmanında belli oldu. 2017-2018 sezonunda Galatasaray, son haftada Göztepe'ye konuk olmuştu. Sarı-kırmızılı takım, Gomis'in penaltı golüyle ligi zirvede bitirmiş ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

3 sezon sonra bu kez Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'ye konuk oldu. Vida ile öne geçen Kartal, Ghezzal'ın penaltı golüyle 2-1 kazanmayı bildi ve şampiyon oldu.

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Dikkat çeken şampiyonluk detayı! Galatasaray'dan sonra Beşiktaş...
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