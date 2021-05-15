Dikkat çeken şampiyonluk detayı! Galatasaray'dan sonra Beşiktaş...

Son dakika... Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ligin son haftasına Galatasaray ile aynı puanda giren siyah-beyazlılar, 2-1 kazanarak averajla mutlu sona ulaşan takım oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son haftaya zirvede girdi ve İzmir'de hata yapmadı. Siyah-beyazlılar, 16. şampiyonluğunu elde etti.
Son 2 haftada yenilen Beşiktaş, 42. haftaya averajla lider olarak girdi. Galatasaray'ın önünde zirvede yer alan Kartal, İzmir'de Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Beşiktaş'a kupayı getiren goller Vida ve Ghezzal'dan geldi.
Süper Lig'de şampiyon bir kez daha İzmir'de, Göztepe deplasmanında belli oldu. 2017-2018 sezonunda Galatasaray, son haftada Göztepe'ye konuk olmuştu. Sarı-kırmızılı takım, Gomis'in penaltı golüyle ligi zirvede bitirmiş ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
3 sezon sonra bu kez Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'ye konuk oldu. Vida ile öne geçen Kartal, Ghezzal'ın penaltı golüyle 2-1 kazanmayı bildi ve şampiyon oldu.