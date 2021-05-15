Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati

Şampiyonluk ihtimallerinin son haftalarda arttığı ve zirve yarışının kıyasıya sürdüğü Süper Lig maratonunda sona gelindi. Bu akşam oynanacak maçlar sonrası şampiyonluk yarışı sona erecek. Bu sezon Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Galatasaray bu akşam evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler maça kısa bir süre kala Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati ve yayınlanacağı kanal yer alıyor.
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar için sezonun en önemli mücadelesi, beIN SPORTS HD2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'ın muhtemel 11'i (4-3-3) Muslera; Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan, Gedson, Emre Akbaba; Arda, Babel, Mostafa Mohamed
Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i (4-4-2) Ertaç; Semih, Hadebe, Wallace, Hafez; Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana; Tetteh, Adem
Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.
Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim'in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.