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Giriş Tarihi: 15.5.2021 15:50

Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex maç saati

Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati

'in 42. hafta maçları bugün oynanacak ve şampiyonluk yarışı akşam oynanacak maçlarla sona erecek. da şampiyonluk için bu akşam karşısına çıkacak. 'nda oynanacak müsabaka öncesi muhtemel 11'ler ve maç saati ile yayın kanalı merak konusu oldu. Son hafta maçları olması nedeniyle müsabakalar aynı saatte başlayacak ancak 'in farklı kanallarında yayınlanacak. Peki, maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati ve yayınlanacağı kanal...

Şampiyonluk ihtimallerinin son haftalarda arttığı ve zirve yarışının kıyasıya sürdüğü maratonunda sona gelindi. Bu akşam oynanacak maçlar sonrası şampiyonluk yarışı sona erecek. Bu sezon Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen takımlar arasında da yer alıyor. Galatasaray bu akşam evinde Helenex 'u ağırlayacak. Futbolseverler maça kısa bir süre kala Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, maç saati ve yayınlanacağı kanal yer alıyor.

Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar için sezonun en önemli mücadelesi, SPORTS HD2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati

MUHTEMEL 11'LER

'ın muhtemel 11'i (4-3-3) Muslera; Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan, Gedson, Emre Akbaba; Arda, Babel, Mostafa Mohamed

'un muhtemel 11'i (4-4-2) Ertaç; Semih, Hadebe, Wallace, Hafez; Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana; Tetteh, Adem

Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati

Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren , şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati

ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim'in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

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Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati
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