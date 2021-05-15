Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak? Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati

Süper Lig'in 42. hafta maçları bugün oynanacak ve şampiyonluk yarışı akşam oynanacak maçlarla sona erecek.Galatasaray da şampiyonluk için bu akşam Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesi muhtemel 11'ler ve maç saati ile yayın kanalı merak konusu oldu. Son hafta maçları olması nedeniyle müsabakalar aynı saatte başlayacak ancak beIN'in farklı kanallarında yayınlanacak. Peki, Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati ve yayınlanacağı kanal...

Şampiyonluk ihtimallerinin son haftalarda arttığı ve zirve yarışının kıyasıya sürdüğü Süper Lig maratonunda sona gelindi. Bu akşam oynanacak maçlar sonrası şampiyonluk yarışı sona erecek. Bu sezon Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. Galatasaray bu akşam evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler maça kısa bir süre kala Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlnacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Galatasaray Helenex Yeni Malatyaspor maç saati ve yayınlanacağı kanal yer alıyor.