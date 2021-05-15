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Giriş Tarihi: 16.5.2021 00:48

Şampiyonlar Ligine gidiyor mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligine ön elemeden mi katılacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidiyor mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligine ön elemeden mi katılacak?

Süper Lig'de 2020-2021 şampiyonluğuna Beşiktaş ulaştı. da rakibiyle aynı puanı toplamasına karşın averajla ligi 2. sırada bitirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar ise şimdiden gelecek sezonun hesaplarına başladı. En çok araştırılan konular arasında Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidecek mi, ön elemeden mi katılacak sorusu yer alıyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidiyor mu, gruplardan mı ön elemeden mi katılacak? İşte, merak edilenler...

Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray da rakibiyle aynı puanı toplamasına rağmen gol sayısı nedeniyle ligi 2. sırada tamamladı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Bu doğrultuda, Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidecek mi sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, uluslararası kupalarda uzun süredir Türk takımlarının başarı gösterememesinden dolayı lig puanımız ciddi anlamda düşüş gösterdi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligine elemeden mi katılacak yoksa gruplardan mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidiyor mu? İşte, olasılıklar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDECEK Mİ?

Alınacak sonuçlara göre, Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar(Beşiktaş, Galatasaray), 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, ligi üçüncü(Fenerbahçe) ve dördüncü(Trabzonspor) sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

GALATASARAY ÖN ELEME Mİ OYNAYACAK?

Türkiye Ligi ikincisi Galatasaray da kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda yer alabilmek için elemeleri geçmeye çalışacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidiyor mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligine ön elemeden mi katılacak?
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