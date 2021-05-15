Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de, bu akşam oynanacak maçların sonuçlarına göre bir kez daha şampiyon ilan edilebilir. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe Beşiktaş maçında, Fırat Aydınus düdük çalacak. İzmir deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, genel averaj avantajını kullanarak şampiyonluğa uzanma peşinde. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş geriden gelerek 2-1 kazanmıştı.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:
Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Halil, Soner, Yalçın, Beykan, Ideye
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, N'Koudou, Larin