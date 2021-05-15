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Giriş Tarihi: 15.5.2021 13:39

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig’de şampiyonluk düğümü bugün oynanacak maçların ardından çözülecek. STSL 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasına lider giren Beşiktaş, İzmir’de Göztepe’nin konuğu olacak. Bu akşam saat 20:30’da başlayacak maç öncesi Göztepe ise 51 puanla ligin 10. sırasında bulunuyor. Tarihi bir rekabete sahne olması beklenen 42. hafta fikstürüne göre; Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de, bu akşam oynanacak maçların sonuçlarına göre bir kez daha şampiyon ilan edilebilir. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe Beşiktaş maçında, Fırat Aydınus düdük çalacak. İzmir deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, genel averaj avantajını kullanarak şampiyonluğa uzanma peşinde. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş geriden gelerek 2-1 kazanmıştı.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Halil, Soner, Yalçın, Beykan, Ideye

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, N'Koudou, Larin

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Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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