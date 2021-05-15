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Giriş Tarihi: 15.5.2021

İlle de Visca

UĞUR ÇEM
İlle de Visca

, Bosnalı yıldızı renklerine bağlamak için tüm imkânlarını seferber edecek. Futbol A Takım Direktörü , eski kulübü ile olan iyi ilişkilerini bonservis pazarlığında kullanacak. Belözoğlu ayrıca tıpkı gibi Visca’nın da bu konuda devreye girmesini isteyecek

Fenerbahçe teknik heyeti gözünü Kayserispor maçına dikerken, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda da görevde kalması beklenen A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği ilk isim Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca...
10 yıldır Başakşehir'de forma giyen ve her transfer döneminde gündeme gelen Bosnalı kanat forvet oyuncusunun transferinde 40 yaşındaki çalıştırıcı, bizzat devreye girecek. Ancak Visca'nın turuncu-lacivertli kulüple 2025'e kadar olan sözleşmesi, F.Bahçe'nin önündeki en büyük engel.

FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYOR
Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek. Öncelikle kendisinin de formasını giydiği Başakşehir ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertli futbol adamı, Visca'nın da bonservis konusunda devreye girmesini isteyecek. F.Bahçe, İrfan Can transferinde olduğu gibi Visca'nın da sarı-lacivertli formayı giymek istemesini avantaj olarak görüyor.

MUSTAFİ'YE HÜCUM!
FORVET hattına transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe, stoper için de baskılarını artıracak. Sarılacivertli kulüp, geçen hafta Schalke 04'ün Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile temas kurmuştu. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve bedelsiz duruma düşeceği için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Yıldız futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçeli yöneticiler de tekrar oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek.

MESUT ÖZİL SÜRPRİZİ!
FENERBAHÇE'DE Kayseri maçında sakat ve cezalılar dolayısıyla ilk 11 değişecek. Sarı-lacivertlilerde cezalı Gökhan'ın bölgesinde Nazım, sakat İrfan'ın yerine ise Mert Hakan görev yapacak. Adale ağrıları çeken Mesut'un yokluğunda Thiam oynayacak. Hafif sakatlığı bulunan Szalai'nin iyileştiği ve ilk 11'de kullanılacağı gelen bilgiler arasında.

ALTAY KADROYA ALINDI
Takıma dönen Altay'la ilgili kararı Emre Belözoğlu verecek. Milli Takım'a da seçilen genç kalecinin, Harun'un yerine forma giyme ihtimali yüksek. Altay son 6 maçta oynamamıştı.

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İlle de Visca
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