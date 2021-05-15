İlle de Visca

enerbahçe teknik heyeti gözünü Kayserispor maçına dikerken, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda da görevde kalması beklenen A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği ilk isim Medipol Başakşehir'in yıldızıve her transfer döneminde gündeme gelen Bosnalı kanat forvet oyuncusunun transferinde 40 yaşındaki çalıştırıcı, bizzat devreye girecek. Ancak Visca'nınF.Bahçe'nin önündeki en büyük engel.Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek.F.Bahçe, İrfan Can transferinde olduğu gibi Visca'nın da sarı-lacivertli formayı giymek istemesini avantaj olarak görüyor.FORVET hattına transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe, stoper için de baskılarını artıracak. Sarılacivertli kulüp, geçen hafta Schalke 04'ün Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile temas kurmuştu. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve bedelsiz duruma düşeceği için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.FENERBAHÇE'DE Kayseri maçında sakat ve cezalılar dolayısıyla ilk 11 değişecek. Sarı-lacivertlilerdeAdale ağrıları çeken Mesut'un yokluğunda Thiam oynayacak. Hafif sakatlığı bulunan Szalai'nin iyileştiği ve ilk 11'de kullanılacağı gelen bilgiler arasında.Takıma dönen Altay'la ilgili kararı Emre Belözoğlu verecek. Milli Takım'a da seçilen genç kalecinin,Altay son 6 maçta oynamamıştı.